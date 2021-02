L’Air Force One e le persone lucide

Ci avete segnalato un post che sta circolando su alcuni social network. Ammetto che non so se abbia raggiunto qualche viralità, ma siccome il profilo su cui ce l’avete segnalato è di quelli che diffondono costantemente disinformazione in salsa Q ho deciso di trattare quest’ennesima sciocchezza.

Il post che circola riporta questo testo:

Buon giorno persone lucide!

Foto 1: AIR FORCE 1 aereo presidenziale DI Trump! Prima della falsa elezione

Foto 2: BOING 757 spacciato per un AF1 di Biden ieri



Sarà traumatico per chi non vuol vedere

E quest’immagine:

L’autore del post in pratica vuole dimostrare che Trump sia ancora il vero presidente degli Stati Uniti mentre invece Biden (a cui non viene fornito l’aereo di Stato) sia solo un fantoccio. In realtà la spiegazione è molto più semplice di quanto vogliono farvi credere.

La storia è già stata trattata dai colleghi americani di Snopes, che ne hanno fatto un velocissimo fact-checking che vi riassumo. La prima cosa da dire è che non esiste un vero Air Force One e uno falso, qualsiasi aereo su cui si trovi l’attuale presidente degli Stati Uniti è l’Air Force One. È vero che esistono due 747 (VC-25A) in forza al governo americano per i viaggi presidenziali. Ma per voli interni, specie da/per aeroporti piccoli, si usa anche il c-32, come nel caso del viaggio di Biden in Delaware. Anche Trump (come pure Obama) si è servito del c-32 quando necessario.

Qui lo potete vedere dal canale dell’Esercito americano:

Sostenere che ci sia un Air Force One vero e uno falso è da complottari incapaci di fare la benché minima verifica. Ma non dobbiamo sorprenderci, questo è il tono dei commenti al post:

Sé TRUMP Sarebbe Da Noi Non Staremmo in questo Marciume Lui e

Trump the best Is you

Levate sti incapaci corrotti e falliti che governano l Italia e mettete Donald Trump al comando Amen

Il presidente degli USA è DONALD TRUMP

Ma io ho saputo che Trump ha fondato una societa’ aerospaziale di stato e che la comanda ancora oggi ..scusatemi se sbaglio

Trump salverebbe l Italia se lui comandasse qui

Alla faccia delle “persone lucide”…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

