Tessera sanitaria e Agenda 2030

Tra le segnalazioni che ci inviate via WhatsApp una ha attirato la nostra attenzione, visto che riguarda qualcosa che in precedenza abbiamo già trattato qui su BUTAC. La segnalazione ci inoltrava un messaggio condiviso sia via WhatsApp che via Telegram, questo:

IL 2027 SI AVVICINA Questa è la lettera che la SOGEI allega al rinnovo della Tessera Sanitaria che invia ai propri sudditi. C’è chiaramente scritto che la prossima Tessera Sanitaria, sarà rinnovata “se saranno confermate le condizioni…” Sarebbe interessante sapere quali sarebbero le condizioni da confermare per continuare ad usufruire dell’assistenza sanitaria! Ricordo brevemente che il 2027 non è una data casuale, dal momento che nelle tappe tracciate dall’Agenda 2030, per quella data sono previste: l’implementazione della moneta digitale l’introduzione del portafoglio digitale l’inizio della crisi alimentare (a questo servono gli espropri dei terreni agricoli a favore dell’agrivoltaico) ulteriori vaccinazioni per le mandrie a causa di “virus” inventati. Inoltre, ricordo qui, che l’eteroguidato governo Draghi, ha consegnato alla società americana McKinsey la riorganizzazione del Sistema Sanitario Nazionale (l’attivista del M5 Stelle, Eva Reali, pagó con la vita la denuncia di tale piano).

Accompagnato da questa immagine:

Analizziamo passo per passo le affermazioni.

“Se saranno confermate le condizioni…”

Questo passaggio riguardo al rinnovo della tessera sanitaria è evidentemente quello che preoccupa di più chi ha scritto il post, ma in realtà si tratta di terminologia burocratica standard. Nel caso specifico quelle “condizioni da confermare” si riferiscono ai requisiti che devono essere soddisfatti per il rinnovo della tessera, come la validità del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri, la residenza in Italia, e altri criteri simili. Non esiste alcuna evidenza che quel passaggio evidenziato possa significare altro. Dare a intendere diversamente, senza prove, è puro complottismo.

Agenda 2030 e il 2027

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite è un piano d’azione globale per lo sviluppo sostenibile, con obiettivi da raggiungere entro il 2030. Alcuni obiettivi e tappe possono includere innovazioni tecnologiche come la digitalizzazione dei servizi finanziari e sanitari. I toni usati nel post servono a far leva sulla paura di chi, come probabilmente l’autore del post, è poco o male informato su cosa sia realmente l’Agenda 2030. Ma si tratta appunto di una distorsione della realtà.

La digitalizzazione dei pagamenti e l’introduzione di portafogli digitali sono processi già in atto in molte parti del mondo, indipendentemente dall’Agenda 2030.

Le previsioni sulle possibili crisi alimentari si basano su analisi a lungo termine che riguardano i cambiamenti climatici, la crescita della popolazione e altre dinamiche globali. Collegare direttamente queste previsioni agli espropri per l’agrivoltaico è una semplificazione eccessiva e senza prove concrete.

Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale di salute pubblica. Le teorie che affermano che i virus sono “inventati” non hanno basi scientifiche né, ancora una volta, alcuna prova a supporto.

L’attivista Eva Reali

La collaborazione per la riorganizzazione dei sistemi sanitari con società di consulenza come la McKinsey è comune in molti Paesi e non implica necessariamente piani occulti. L’accusa che l’attivista del Movimento 5 Stelle abbia pagato con la vita per aver denunciato questo fantomatico piano è un’affermazione grave, che richiede prove concrete. Prove che a distanza di anni nessuno ha esibito.

Link ai nostri articoli in merito a:

Non crediamo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .