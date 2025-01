L’audizione di Kennedy e le bugie con le gambe corte

Solo un breve commento sull’audizione di Robert Kennedy Jr per la carica di ministro della Salute negli USA, poi trovate di seguito al video la trascrizione dei sottotitoli in italiano così potete farvi un’idea da soli.

L’abbiamo trovato un interessante esempio di cosa succede quando la disinformazione e la post-verità vengono confrontate con i fatti.

E vorremmo tanto concentrare la nostra riflessione su qualcosa che vada al di là delle considerazioni politiche, ma in questo caso le considerazioni politiche vanno fatte e sono essenziali, perché qui non si tratta di prendere una posizione a favore o contro un partito ma di occuparsi della vita pubblica di tutti noi. La salute non è una questione privata e individuale, né in un mondo globalizzato come il nostro può essere confinata a una città, una nazione o un continente.

Si tratta di rendersi conto che siamo arrivati al punto in cui i politici si vergognano di ammettere ad alta voce di aver detto le cose o non si ricordano di averle dette, nonostante quelle cose abbiano messo in pericolo la salute di persone reali, a volte con il risultato di perdere vite – vecchi, giovani, bambini, neonati, i cari di qualcuno, i nonni di qualcuno, i genitori di qualcuno, i figli di qualcuno, famiglie spezzate, tragedie evitabilissime – solo perché dirlo (di solito da dietro uno schermo, o in un libro, o di fronte a un raduno di sostenitori – insomma, senza che ci sia un reale confronto) è facile, veloce, porta consensi e pare non avere alcuna conseguenza nella vita “reale” se non, appunto, un incredibile successo politico.

E grazie a tale successo politico questi personaggi vengono messi in posizioni chiave in cui possono fare ancora più danni ad ancora più persone; e chi fa notare che queste sono le prevedibilissime conseguenze di una disinformazione lasciata libera di diffondersi – e anzi promossa da piattaforme che campano di engagement e polarizzazione – diventa il problema da risolvere per poter continuare a mentire serenamente senza affrontare alcuna conseguenza, se non altro successo politico e la possibilità di fare danni su ancora più larga scala.

Per favore, Zuck (tu che quelli che si fidano di te li chiami “dumb fuck“), spiegaci ancora come i fact-checker siano il problema: lo sappiamo bene che se nessuno fa notare che esiste un problema il problema non si pone, se non per quelli che hanno perso un familiare, un genitore, un bambino appena nato, le famiglie spezzate, le tragedie evitabili. E alla fine dei conti, se non devi guardarli in faccia, chi se ne frega.

Sig. Kennedy, ho solo alcune domande. Ci sono molte, moltissime cose nel verbale, ma spero che possa rispondere a queste domande con un sì o un no. Ho cercato di formularle in modo fedele a ciò che ha effettivamente detto, perché non voglio discutere sul fatto che lei le abbia dette o meno.

Quindi le chiedo, sì o no, Sig. Kennedy, ha detto che il Covid-19 è un’arma biologica geneticamente ingegnerizzata che prende di mira le persone nere e bianche, ma risparmia gli ebrei ashkenaziti e i cinesi?

Non ho detto che fosse deliberatamente mirato. Ho solo citato uno studio finanziato dal NIH e pubblicato dal NIH.

Ha detto che prende di mira le persone nere e bianche, ma risparmia…?

Io… ho citato uno studio o uno studio del NIH che mostrava che…

Devo rispondere. Devo andare avanti.Ha detto che la malattia di Lyme è molto probabilmente un’arma biologica militarmente ingegnerizzata?Mi sono assicurato di aggiungere “molto probabilmente”.Ha detto che la malattia di Lyme è molto probabilmente un’arma biologica militarmente ingegnerizzata?Probabilmente l’ho detto.

L’ha detto?

Ed è quello che ha affermato lo sviluppatore di…

Voglio che tutti i nostri colleghi lo sentano, Sig. Kennedy. Voglio che lo sentano. Lei ha detto sì.

Ha detto che l’esposizione ai pesticidi fa diventare transgender i bambini?

No, non l’ho mai detto.

Ok, ho il verbale, lo consegnerò al presidente e lui potrà giudicare cosa ha detto.

Ha scritto nel suo libro… ed è innegabile che l’AIDS africano sia una malattia completamente diversa dall’AIDS occidentale? Sì o no, Sig. Kennedy?

Non sono sicuro se…

Lo consegnerò al presidente.

Sig… Sig. Kennedy, la mia ultima domanda: ha detto in un podcast, e cito: “Non lascerei la questione dell’aborto agli Stati. La mia convinzione è che dovremmo lasciarla alla donna. Il governo non dovrebbe essere coinvolto, anche se è a termine.”

L’ha detto, Sig.?

Senatore, credo che ogni aborto sia una tragedia.

L’ha detto, Sig. Kennedy?

Non importa. Non importa quello che dice ora. Non riflette ciò che ha realmente creduto e detto per decenni, decennio dopo decennio dopo decennio.

Perché, a differenza di altri incarichi che confermiamo in questo luogo, questo è un incarico in cui si tratta di vita o di morte. Per i bambini per cui lavoravo nelle scuole pubbliche di Denver e per le famiglie di tutto questo Paese che soffrono vivendo nel Paese più ricco del mondo, che non riesce a garantire loro l’assistenza sanitaria di base e la salute mentale di base.

È troppo importante per i giochi che sta facendo, Sig. Kennedy.

E spero che i miei colleghi diranno al presidente… Non ho alcuna influenza su di lui. Spero che i miei colleghi diranno al presidente che, su 330 milioni di americani, possiamo fare di meglio di così.

Grazie. Dobbiamo andare avanti.

