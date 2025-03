Nicolas Hulscher, VAIDS e antivaccinismo

Ci è stato segnalato un articolo pubblicato a fine febbraio su un sito che rappresenta una onlus, la Voce delle Voci. Titolo dell’articolo:

VACCINI COVID / NATI PER UCCIDERE. VANNO SUBITO VIETATI

L’articolo porta la firma di Andrea Ciquegrani, giornalista professionista campano. Il testo contiene diverse accuse gravi contro i vaccini COVID-19 a mRNA, inclusa l’accusa che gli stessi abbiano causato più decessi di quanti ne abbiano prevenuti; oltre a ripetere la narrazione che contegano contaminanti cancerogeni. Cinquegrani non è un medico, ma un giornalista che durante la pandemia ha cavalcato tanta disinformazione.

Cerchiamo di analizzare le sue affermazioni nella maniera più veloce possibile, essendoci già occupati più volte dello stesso argomento.

I contaminanti nei vaccini

Nell’articolo si sostiene che l’FDA abbia ammesso che i vaccini a mRNA contengano contaminanti che possono generare un’ondata globale di tumori. Ma questa affermazione non trova riscontro sulle pagine di FDA, non esiste alcuna dichiarazione ufficiale che la supporti. Scriverla non la rende automaticamente vera. Al contrario, l’FDA continua a monitorare la sicurezza dei vaccini e a oggi non ha rilevato evidenze che colleghino i vaccini mRNA all’insorgenza di tumori.

Nicolas Hulscher e la McCullough Foundation

Fino a qualche mese fa nessuno aveva mai sentito parlare di Nicolas Hulscher, ma ora diventa uno dei nuovi nomi che verrano miitizzati dai complottisti antivaccinisti di mezzo mondo: perché?

Beh, è semplice: perché Hulscher è l’unico che può metterci la faccia per la McCullough Foundation dopo che il suo fondatore è stato smentito da tutta la comunità scientifica americana. Sì, perché la McCullouugh Foundation è una creatura di Peter McCullough, nata proprio per dare visibilità alle tante teorie complottiste che l’ex cardiologo americano ha cavalcato durante la pandemia, e che sono state via via smentite nel corso degli anni. E guarda caso basta dare un’occhiata alla pagina LinkedIn di Hulscher per scoprire che fino al 2023 era un assistente di medicina dentale, non proprio un epidemiologo di fama internazionale.

Justin Leslie, l’ex dipendente Pfizer

Poi viene citato quello che sostiene essere un ex dipendente Pfizer, tal Justin Leslie. Curioso che anche di lui, prima di due anni fa, non si sapesse nulla, poi eccolo arrivare con il suo sito Just Integrity, dove raccoglie fondi per mettere insieme il suo progetto Whistleblower, vende merchandising con suo brand e raccoglie donazioni. Onestamente troviamo una perdita di tempo occuparci anche di lui, tanto se trovate affidabile un personaggio del genere non saremo noi a farvi cambiare idea. Quello che vorremmo fosse chiaro è che di soggetti come Leslie ne abbiamo visti a bizzeffe in questi anni, durano il tempo di mettersi in tasca una fetta dei soldi di chi si è fidato di loro grazie alle loro attività disinformative e poi spariscono, a meno che non credano che ci sia ancora da mungere la vacca.

La sindrome da immunodeficienza acquisita da vaccino

Sempre Cinquegrani scrive:

La prestigiosa ‘Yale University School of Medicine’ ha elaborato uno studio che desta non poche preoccupazioni e suscita parecchi interrogativi. Soprattutto perché dal minuzioso lavoro di una sua equipe di ricercatori emergono forti perplessità proprio sul drammatico fronte degli effetti avversi causati dai vaccini covid a mRNA: a quanto pare in grado di scatenare la tremenda reazione ‘VAIDS’, acronimo di ‘Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome’. Una patologia da brividi: in sostanza, una forma di HIV, ossia di AIDS, innescato proprio da quei prodotti a mRNA!

Peccato che l’esistenza di questa VAIDS sia smentita dal 2023 (e l’articolo di Cinquegrani sia del 2025). E difatti oggi “VAIDS” è un termine utilizzato solo in alcune teorie del complotto per suggerire che i vaccini a mRNA causino una forma di immunodeficienza simile all’AIDS. Ma non esistono evidenze scientifiche a supporto di questa teoria. Non rendersi conto che chi firma articoli come questo – che non menzionano le smentite degli allarmi che sta diffondendo – sta malinformando è grave. Cinquegrani disinforma. La Voce delle Voci non è sito affidabile da cui informarsi, perlomeno per quanto riguarda i vaccini a mRNA.

