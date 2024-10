L’ingegnere, le auto elettriche e le citazioni

C’è una citazione che circola in rete da marzo 2024 ma ci è stata segnalata negli ultimi giorni, questa:

Quando nasce, un’auto elettrica ha già emesso tanta di quella anidride carbonica quanto una vettura a combustione ne emette nei primi 100.000 km.

Circola in post che la riportano attribuita all’ing. Stefano Iacoponi, ed esiste un video dove la frase viene detta; può essere che, andando a cercare il discorso completo, l’ingegnere spieghi anche altre cose, ma non è nostra intenzione verificare questo, a noi interessa verificare se il dato sia o meno corretto e mostrarvi perché è sbagliato prenderlo così come viene fatto circolare.

Non vi facciamo perdere tempo: si tratta di un’esagerazione scorretta. Sia chiaro, è vero che la produzione delle automobili elettriche, e in particolare delle loro batterie, ha un impatto significativo in termini di emissioni di anidride carbonica. Ma a oggi le analisi su questo impatto hanno dimostrato che esso viene compensato dopo una percorrenza di un certo numero di chilometri grazie alle emissioni zero delle motorizzazioni completamente elettriche.

Si stima che un’auto elettrica ripaghi l’impatto ambientale dovuto alla sua produzione dopo una percorrenza che varia tra i 45mila e i 75mila chilometri. Quindi, sempre secondo gli studi a oggi esistenti, si stima che un’auto elettrica, tenendo conto di tutto il ciclo di vita (dalla produzione allo smaltimento), emetta comunque il 25-30% di CO2 in meno rispetto alle auto a combustione interna.

Quello che il post non riporta, perché fa comodo evitarlo, è un confronto tra le emissioni in fase di produzione tra un’auto elettrica e una a combustione interna. Sì, perché quello che ad alcuni non piace spiegare è che anche la produzione delle auto a combustione produce emissioni di CO2, minori di quelle elettriche ma comunque non irrisorie: stiamo parlando di circa 6-10 tonnellate di CO2 nella fase di produzione contro le 8-15 tonnellate per le auto elettriche. Voi direte “Beh, è di più…”. Certo, ma le elettriche una volta prodotte non ne emettono più (se non quelle legate alla produzione dell’energia usata per le ricariche, stimata in Europa in circa 75g di CO2 al km), le endotermiche invece ne emettono per tutto il ciclo vitale, nella fase di utilizzo si stima siano tra i 120 e i 180 grammi di CO2 per km, senza contare, anche in questo caso, le emissioni indirette legate alla produzione del carburante.

