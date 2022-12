Questa NON è la realtà di molte famiglie

Ci avete segnalato il meme che vedete qua in testa all’articolo, nell’immaginetta si legge:

STIPENDIO 1200€:

Affitto 450€,

Acqua 100€,

Energia 150€,

Gas 80€.

Spese varie 200€

Restano 220€

Questa è la realtà di molte famiglie!!”

Sarà la realtà di famiglie che vivono in appartamenti piccoli con una piscina, perché per spendere 100 euro al mese di acqua ci vuole davvero un consumo spropositato. La spesa media per l’acqua di una famiglia italiana è di 460 euro all’anno. 100 euro al mese sono quasi il triplo. Chi commenta e condivide questo tipo di post sono soggetti che evidentemente non pagano le bollette e non hanno idea del costo dei consumi di una casa. 1800 euro annuali di luce sono credibili per una casa non troppo grande, anche con gli aumenti di questo periodo. Lo stesso vale per il gas. Ma l’acqua è spropositata. Evitate sempre di condividere questo genere di contenuti, sono fatti apposta per polarizzare le masse e riconoscere da lontano chi condivide senza mai accendere lo spirito critico.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.