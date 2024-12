A Capodanno tassa sul libretto di circolazione

Dobbiamo aspettarci uno scherzetto che scatta in automatico alla mezzanotte del 31 dicembre o si tratta del solito articolo acchiappaclick?

Riceviamo spesso segnalazioni che riguardano articoli su testate clickbait come quella di cui parliamo oggi, testate che andrebbero chiuse per il tipo di disinformazione che diffondono sistematicamente. La segnalazione che ci è arrivata oggi non necessita praticamente di nulla da parte nostra, visto che chi ce l’ha inviata ha anche provveduto a riportare già tutto nella maniera corretta.

Buongiorno, volevo segnalare questo articolo di motorzoom il cui il contenuto è completamente errato letto su google: UFFICIALE: ecco lo scherzetto di Capodanno | Tassa Libretto di circolazione che scatta in automatico a mezzanotte contiene delle informazioni a dir poco obsolete . Parla ancora di emissioni di carta di circolazione e certificato di proprietà : sono anni che l unico documento di circolazione è il documento unico. Anche la tassa che scatterebbe a mezzanotte il cui importo è 26 euro e’ un informazione errata e probabilmente si riferisce all ‘ emolumento Aci di euro 27 che esiste da almeno 30 anni con questo importo.

Chi ha scritto la segnalazione lavora per ACI ed evidentemente non ne può più di veder circolare questo genere di disinformazione. Come spiegavamo qualche mese fa:

MotorZoom, di proprietà di Magellano Tech Solutions Srl, rientra tra quei siti che, sfruttando titoli a effetto su quelle che sono a tutti gli effetti non-notizie, riesce a trovare uno spazio tra i contenuti di Google News, pur non avendone alcun diritto, visto che parla del nulla.

E ancora:

la Magellano Tech Solutions sul suo sito si pubblicizza così: Fai crescere la tua attività attraverso i nostri contenuti

10000 Contenuti creati ogni mese

Incremento di traffico organico A incrementare il traffico di un sito con contenuti di questo genere sono buoni in tanti, è la creazione di contenuti originali e interessanti che dovrebbe essere l’obiettivo ultimo di un’azienda di soggetti che si definiscono: …uno dei principali player italiani nel settore dell’editoria online.

Non crediamo davvero sia necessario aggiungere altro, ACI però potrebbe pensare a una segnalazione all’Ordine dei Giornalisti.

