OGM, glifosato e carne ormonata nel mirino della politica

Elly Schlein, ospite a In Onda qualche giorno fa, ha affermato:

Dimostrando in poche righe i danni della disinformazione a sinistra. Come su BUTAC ripetiamo da anni, non esiste alcuna prova che gli OGM facciano male; gli unici che continuano a sostenere la pericolosità degli OGM sono le lobby degli agricoltori italiani e una nota cooperativa sociale che si vende come importante centro di ricerca. Lo stesso potremmo dire del glifosato.

E sono informazioni che si possono reperire facilmente su siti autorevoli come Fondazione Veronesi, invece che dalle lobby:

La paura di Schlein si trasmette ovviamente al suo elettorato e tutti insieme fanno appunto “ombra alla scienza”; non sono parole mie ma di Umberto Veronesi stesso. O ancora, sempre sul sito di Fondazione Veronesi, possiamo leggere le parole di un vecchio amico di BUTAC, Federico Baglioni:

Ma se non basta, sugli OGM si è pronunciata anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità:

GM foods currently available on the international market have passed safety assessments and are not likely to present risks for human health. In addition, no effects on human health have been shown as a result of the consumption of such foods by the general population in the countries where they have been approved. Continuous application of safety assessments based on the Codex Alimentarius principles and, where appropriate, adequate post market monitoring, should form the basis for ensuring the safety of GM foods.