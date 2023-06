Il Resto del Carlino e il moto perpetuo

Più amici ci hanno segnalato un articolo del 19 giugno 2023, articolo sul quale ci soffermeremo poco, ma che riteniamo vada trattato proprio per far capire a voi che ci leggete l’indecenza del giornalismo italiano.

Titolo dell’articolo pubblicato dalla redazione di Forlì del Resto del Carlino:

Idea per produrre energia “Acqua e una turbina, è semplice e ci guadagno”

Io non capisco come sia possibile che nel 2023 una testata giornalistica dia spazio a una notizia del genere senza che la giornalista che la firma si sia posta qualche domanda. Ma tant’è, leggiamo dall’articolo:

Vanni Briganti, 80 anni, ha realizzato diverse invenzioni con fonti rinnovabili: “Produco un kilowatt all’ora a fronte del consumo di uno al giorno”… …Tra le varie invenzioni anche una sorta di gps solare che permette di individuare ovunque longitudine e latitudine. L’ultima, appena brevettata, è “un generatore di corrente autoalimentato che riesce a produrre più energia di quanta ne assorbe: un kilowatt all’ora, a fronte di un consumo di un solo kilowatt nel corso di un’intera giornata. … Ma veniamo al meccanismo, più semplice a vedersi che a dirsi. “È formato da due contenitori per acqua sistemati su un supporto basculante in modo che l’acqua possa scorrere da un contenitore all’altro. Durante questo travaso viene alimentata una turbina idraulica collegata a un generatore di corrente: finito il travaso, il pistone solleva il contenitore che nel frattempo si è riempito e il movimento può proseguire all’infinito, giorno e notte, sfruttando la forza di gravità e producendo corrente sia in mancanza del sole che del vento. Si genera dunque molta più energia di quella assorbita senza usare combustibili fossili e senza consumare acqua. Tutti dicono che sia impossibile, ma forse non è così“. Il costo del marchingegno? “Su internet una turbina si trova a un centinaio di euro”.

Spero che la redazione del Carlino sia pronta a ricevere il Nobel per la pace nel mondo, insieme a quello per la Fisica, per non parlare dei tanti altri premi che, se l’articolo avesse un senso, gli spetterebbero di diritto per aver fatto conoscere al mondo intero l’erede di Galileo e Einstein, novello Tesla…

Vediamo di capirci

Il meccanismo descritto sembra essere una varietà di un “mulinello perpetuo”, un dispositivo ipotetico che può fare un lavoro per un tempo indefinito e senza una fonte di energia. Tuttavia, un dispositivo del genere viola la prima e/o la seconda legge della termodinamica.

La quantità totale di energia in un sistema deve rimanere costante (prima legge della termodinamica) e parte dell’energia sarà sempre persa in forme non utilizzabili (seconda legge della termodinamica). Pertanto, anche se il sistema proposto può generare energia utilizzando una turbina idraulica, non può funzionare all’infinito senza un apporto esterno di energia e con perdite di energia. Quindi, l’affermazione che genera “molta più energia di quella assorbita” non può essere corretta.

Pubblicare articoli come quello apparso sul Carlino serve a dare a intendere a una popolazione con un alto tasso di analfabetismo funzionale che una cosa del genere possa esistere. Chi sfrutta questo sono i truffatori, coloro che grazie ad articoli simili riescono a vendere i loro dispositivi per far funzionare le auto ad acqua o ad aria compressa… e negli anni, di gente così, fare danni nel nostro Paese ne abbiamo vista tanta.

Perché nel 2023 ci siano ancora redazioni che scelgano di pubblicare articoli simili è una cosa che ci lascia interdetti, ma evidentemente in redazione al Carlino di Forlì sta bene così.

