La dichiarazione di guerra contro la carne di Tedros

C’è un video che viene condiviso su YouTube e sui alcuni canali Telegram complottisti, dura pochissimo, ma onestamente dargli visibilità è sbagliato, quindi vi riporteremo la trascrizione di quello che viene detto nel video, omettendo l’autore.

il capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato guerra alla carne e all’agricoltura tradizionale in nome della lotta al cambiamento climatico. I nostri sistemi alimentari stanno danneggiando la salute delle persone, del pianeta: i sistemi alimentari contribuiscono a oltre il 30% delle emissioni di gas serra e rappresentano quasi un terzo del carico globale di malattie, è quindi essenziale trasformare i sistemi alimentari passando a diete più sane, diversificate, e maggiormente a base vegetale, in un’epoca dove una parte della popolazione si sta convertendo a vegetariana e vegana, che prima non c’erano. Qualcuno ricorda di avere eletto questo pagliaccio da qualche parte per dettarci quale tipo di agricoltura e quali diete sono consentite.

In realtà le dichiarazioni di Tedros Adhanom Ghebreyesus si concentrano sull’importanza di trasformare i sistemi alimentari per affrontare sia le crisi sanitarie globali che quelle climatiche, promuovendo diete più sostenibili e a base vegetale. Nonostante i toni con cui le parole del capo dell’OMS vengono riportate poco sopra, non è stato fatto alcun attacco alla carne e all’agricoltura tradizionale, il messaggio chiave del capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è più incentrato sull’adozione di pratiche alimentari sostenibili che possano portare benefici sia alla salute che all’ambiente.

Tedros Adhanom Ghebreyesus ha effettivamente espresso preoccupazioni riguardo l’impatto dei sistemi alimentari sulla salute e sull’ambiente. Qui potete sentire la sua dichiarazione di un mese fa:

E qui la trascrizione ( tradotta automaticamente) di quanto detto da Tedros:

…i nostri sistemi alimentari stanno danneggiando la salute delle persone e del pianeta. I sistemi alimentari contribuiscono a oltre il 30% delle emissioni di gas serra e rappresentano quasi un terzo dell’onere globale delle malattie. Trasformare i sistemi alimentari è quindi essenziale, passando a diete più sane, diversificate e maggiormente a base vegetale. Se i sistemi alimentari fornissero diete salutari per tutti, potremmo salvare 8 milioni di vite all’anno. I paesi nordici sono stati pionieri in molte innovazioni politiche, incluso il collegamento tra clima e nutrizione. Grazie per la vostra leadership in questo settore e per aver organizzato questa discussione per condividere esperienze e lezioni apprese. L’OMS si impegna a supportare i paesi nello sviluppo e nell’attuazione di politiche per migliorare le diete e combattere il cambiamento climatico. L’anno scorso, sotto la guida della presidenza egiziana della COP 27, l’OMS e i nostri partner hanno lanciato ION, l’iniziativa su Azione per il Clima e Nutrizione. Il rapporto di base di ION mostra attualmente una bassa integrazione di clima e nutrizione nelle politiche, nei meccanismi di finanziamento e in particolare nel settore privato. Sono quindi molto lieto che oltre 130 paesi abbiano firmato la dichiarazione della COP 28 EAU su clima e salute. Insieme possiamo proteggere e promuovere la salute sia delle persone che del pianeta…

Non vediamo un messaggio di guerra alla carne o all’agricoltura tradizionale, parlare di alimentazione maggiormente a base vegetale significa solo spingere la gente a mangiare più verdure, che non significa vietare il consumo di carne. Chi, nel fare informazione, usa termini quale “pagliaccio” per parlare di una figura come il direttore dell’OMS si qualifica da solo, lui sì come un pagliaccio capace solo di fare lo scemo di fronte a una videocamera.

