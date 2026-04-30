Il complotto della “gravità” sulla ISS

Una vite che cade sulla ISS (tredici anni fa) non è la prova provata che non siamo mai andati nello spazio, ma solo che chi lo pensa non ci capisce niente

Ci avete segnalato l’ennesimo video che dovrebbe dimostrare che la Stazione Spaziale Internazionale non esiste e che non siamo mai andati nello spazio. Il video – che risale a ben tredici anni fa – mostra una parte del tour della ISS fatto da André Kuipers, astronauta ESA olandese, dove a un certo punto sembra che una vite “cada” da una parete.

Per i complottisti questo è la prova che sulla ISS c’è gravità normale, e che quindi è tutto finto.

Il video in questione è questo:

Come abbiamo già spiegato in passato sulla ISS non c’è “assenza di gravità”, ma c’è circa il 90% della gravità terrestre. Il motivo per cui tutto fluttua è che la stazione è in caduta libera continua. Immaginatevi in un ascensore che cade: anche lì gli oggetti fluttuerebbero, non perché manca la gravità, ma perché tutto cade insieme alla stessa velocità.

Quando qualcosa sembra “cadere” sulla ISS può essere dovuto a diversi fattori, dal contatto con la superficie alle correnti d’aria costanti presenti all’interno della stazione per permettere la corretta ventilazione, o ancora una spinta involontaria data dall’astronauta stesso.

Tutto questo sarebbe evidente se si guardasse tutto il tour girato da Kuipers sulla ISS, invece che limitarsi a estrapolare un singolo momento.

Tale video lo trovate qui sotto nella sua versione completa da 55 minuti:

Ma gli appassionati di teorie del complotto preferiscono fare taglia e incolla da sempre, solo così riescono a creare materiale che dia ragione alle loro fantasie.

Peccato.

maicolengel at butac punto it

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Foto di Jeremy Thomas su Unsplash