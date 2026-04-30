Complotti, leggende urbane ed evergreen

Il complotto della “gravità” sulla ISS

Una vite che cade sulla ISS (tredici anni fa) non è la prova provata che non siamo mai andati nello spazio, ma solo che chi lo pensa non ci capisce niente

maicolengel butac 30 Apr 2026
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Ci avete segnalato l’ennesimo video che dovrebbe dimostrare che la Stazione Spaziale Internazionale non esiste e che non siamo mai andati nello spazio. Il video – che risale a ben tredici anni fa – mostra una parte del tour della ISS fatto da André Kuipers, astronauta ESA olandese, dove a un certo punto sembra che una vite “cada” da una parete.

Per i complottisti questo è la prova che sulla ISS c’è gravità normale, e che quindi è tutto finto.

Il video in questione è questo:

Come abbiamo già spiegato in passato sulla ISS non c’è “assenza di gravità”, ma c’è circa il 90% della gravità terrestre. Il motivo per cui tutto fluttua è che la stazione è in caduta libera continua. Immaginatevi in un ascensore che cade: anche lì gli oggetti fluttuerebbero, non perché manca la gravità, ma perché tutto cade insieme alla stessa velocità.

Quando qualcosa sembra “cadere” sulla ISS può essere dovuto a diversi fattori, dal contatto con la superficie alle correnti d’aria costanti presenti all’interno della stazione per permettere la corretta ventilazione, o ancora una spinta involontaria data dall’astronauta stesso.

Tutto questo sarebbe evidente se si guardasse tutto il tour girato da Kuipers sulla ISS, invece che limitarsi a estrapolare un singolo momento.

Tale video lo trovate qui sotto nella sua versione completa da 55 minuti:

Ma gli appassionati di teorie del complotto preferiscono fare taglia e incolla da sempre, solo così riescono a creare materiale che dia ragione alle loro fantasie.

Peccato.

maicolengel at butac punto it

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