Fruttariani thailandesi e idrocolonterapia

Qualche giorno fa ci avete segnalato un paio di pagine Facebook, gestite da due persone diverse, che trattano di alimentazione e terapie un po’ particolari. La prima è gestita da una psicologa di origine milanese, ma trasferitasi in Thailandia da qualche anno, che viaggia verso i 20000 followers; la seconda è gestita da un videomaker che per fortuna ha “solo” 1130 followers.

Ho spulciato le loro pagine: letto i post, osservato le fotografie, cercato i loro profili originali.

La somiglianza con il percorso intrapreso da Zhanna Samsonova, la cui sorte è finita sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, è lampante. E le foto che sono state messe sui giornali non rispecchiano l’aspetto che aveva negli ultimi mesi: in rete si trova ovunque questa foto, originariamente presa dal suo account Instagram ma che ad oggi non compare.

Gli ultimi post su Instagram sono di giugno, qualche mese prima della sua scomparsa. Solo su Instagram aveva/ha più di 40000 follower. In questo video un po’ della sua storia.

Ma torniamo ai nostri amici italiani trasferitisi qualche anno fa in Thailandia.

Lei si fa chiamare A Fruitarian Psychologist in Koh Phangan e lui Il Videomaker Fruttariano.

Ciò che promuovono sulle loro pagine è fondamentalmente il loro stile di vita: una dieta fruttariana crudista, quindi a base di frutta, semi, succhi, periodi di digiuno (che loro chiamano pause digestive) e idrocolonterapia con cui eliminare pericolosissime tenie e “parassiti a corda”. E nei video la psicologa li fa pure vedere. Psicologa che, con delibera 166-2022, è stata cancellata dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia perché non più né residente né esercitante in Italia dal 2018.

Visto il numero di follower in lento ma costante aumento, pare sia ancora necessario spiegare che:

un regime alimentare simile è fortemente sbilanciato , assolutamente o quasi privo di proteine e di grassi;

, assolutamente o quasi privo di proteine e di grassi; se volete dimagrire dovete affidarvi a un medico dietologo o medico nutrizionista;

o medico nutrizionista; il digiuno prolungato causa chetosi (una reazione fisiologica che avviene in situazioni di bassa disponibilità di glucosio, ad esempio nelle diete a basso contenuto di carboidrati – dette low-carb – o digiuni);

(una reazione fisiologica che avviene in situazioni di bassa disponibilità di glucosio, ad esempio nelle diete a basso contenuto di carboidrati – dette o digiuni); l’idrocolonterapia deve essere effettuata solamente in centri specializzati, sotto la supervisione di un medico esperto. Se mal eseguita, infatti, questa pratica può avere delle conseguenze per la salute. In particolare, può:

favorire la disidratazione;

portare a perforazioni intestinali;

aumentare il rischio di infezione;

provocare squilibri elettrolitici.

parassiti intestinali come tenie causano sintomatologie importanti mentre, spiace tanto smentirvi, ma i “parassiti a corda” non esistono. L’unico articolo che ho trovato è questo, con in prima pagina un bel disclaimer:

This research paper has not been peer reviewed. At the time of publication the authors have a hypothesis that the features described in this paper are of parasitic nature. Current DNA analysis results are inconclusive, however, only small percentage of the sequenced DNA has a match in GenBank. This paper was written for information purposes only, and is not intended to diagnose or treat any disease. If you are experiencing any symptoms, including those described in this paper, contact a licensed medical professional in your country.

La teoria più plausibile è che quei filamenti, espulsi durante le sedute di idrocolonterapia, siano filamenti di muco intestinale.

Per fortuna sotto ai video che pubblicano questi due personaggi molte persone iniziano a commentare mettendo in discussione il loro stile di vita, decisamente non sano e nemmeno salutare: guardando le fotografie si nota un’eccessiva magrezza di entrambi, quasi ai limiti dell’anoressia. Purtroppo per ogni persona che commenta in modo intelligente ci sono almeno dieci follower che li osannano/li incitano/li approvano e provano magari a imitarli.

Al 1° settembre sia Annabella che Antonio (questi i loro veri nomi, come si legge nelle loro pagine) erano arrivati al giorno 7 di pausa digestiva e ogni giorno, da quanto ho capito, si sono sottoposti a idrocolonterapia. Guardando il video di Antonio al giorno 7 si vede chiaramente uno stato di sofferenza, fa fatica a parlare e quasi a respirare. Di Annabella invece non si sa più niente dal giorno 5 perché, come lei aveva anticipato in un video, durante la pausa digestiva avrebbe postato video girati prima della pausa.

Sinceramente sono dispiaciuta per loro due e anche per alcune delle persone del loro entourage che stanno andando, molto rapidamente, nella loro stessa direzione. Ciò che non tollero è che queste persone vogliano portare nel loro caruggio più gente possibile, vivendo nell’errata convinzione che il loro stile di vita sia perfetto e assolutamente salutare, senza avere la minima conoscenza dell’anatomia e della fisiologia umana.

Non possiamo fare molto, se non:

segnalare le pagine Facebook in massa porterebbe forse alla loro chiusura, ma chiusa una ne riaprono altre cento ;

; commentare in maniera intelligente e con prove scientifiche servirebbe a poco: alcuni dei commentatori che si basano sulle evidenze scientifiche sono assaliti dai follower più accaniti (mai direttamente dai protagonisti della storia; loro, se rispondono, lo fanno con “cara, tesoro, cuoricini, faccine tenerine, paroline dolci” in puro stile “amiamo tutti indistintamente perché meditiamo digiuniamo e grazie alle nostre pratiche siamo esseri superiori”); inoltre commentare non fa altro che aumentare le interazioni e quindi la circolazione dei contenuti.

Possiamo però ribadire, fino allo sfinimento, che se volete diventare vegani, fruttariani, crudisti è meglio non affidarsi al fai da te; fatevi seguire da un nutrizionista/dietologo che vi consigli innanzitutto integratori mineral-vitaminici ed eventualmente amminoacidici e proteici per evitarvi spiacevoli carenze. Un regime alimentare che non preveda le giuste quantità di macro- (proteine, grassi, zuccheri) e micro- (vitamine, minerali) nutrienti NON è un regime alimentare corretto ed equilibrato.

Le terapie come l’idrocolonterapia devono essere prescritte da uno specialista, a fronte di visite ed esami e DEVONO essere eseguite da personale medico specializzato e autorizzato.

thunderstruck @ butac .it

Sostieni il crowdfunding per il decennale di BUTAC e Minerva – Associazione di divulgazione scientifica. Abbiamo realizzato magliette, spille e quant’altro per ringraziare tutti quelli che vorranno aiutarci a organizzare una due giorni di eventi gratuiti in autunno a Bologna!

Oppure, come sempre, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

Foto di testa di Jonas Kakaroto su Unsplash