I ghiacciai, la neve e il negazionismo climatico

Ci avete segnalato articoli che riprendono i dati pubblicati del Centro nivometeorologico della Lombardia, articoli con titoli come questo de La Verità:

Toh, i ghiacciai “in estinzione” ora crescono

Articoli che servono, con la loro narrativa tossica, a continuare in quell’opera di disinformazione sui cambiamenti climatici che va avanti da anni.

È vero, secondo i dati l’ARPA Lombardia lo scorso inverno ha registrato accumuli di neve compresi tra i 20 e i 40 metri; si tratta di accumuli particolarmente abbondanti dovuti anche al fatto che ci sono stati una serie di eventi nevosi straordinari in primavera. Eventi che hanno aumentato lo spessore del manto nevoso permettendo così ad alcuni ghiacciai di “mangiare” – perché è appunto la neve il cibo che permette loro di aumentare di volume. Ma il fatto che si sia appunto trattato di eventi nevosi abbondanti in una stagione in cui di solito ce ne sono pochi dovrebbe bastare a farci capire che il clima non è quello normale, e che questi eventi straordinari in primavera sono la prova dei cambiamenti climatici in atto.

Ma ovviamente chi usa questo tipo di narrativa sta cercando di negare il riscaldamento globale, quindi si concentra sul singolo evento e non sul quadro completo della situazione globale.

Purtroppo, nonostante l’abbondanza di neve di quest’anno, la tendenza generale dei ghiacciai alpini resta negativa. Negli ultimi decenni quasi tutti i ghiacciai hanno subito una drastica riduzione di volume a causa delle temperature in aumento. Non basta un anno con un accumulo di neve eccezionale a compensare le perdite degli anni precedenti. Dare a intendere diversamente è appunto pura disinformazione, e di quella più pericolosa.

I dati raccolti mostrano che, nel contesto dei cambiamenti climatici globali, bisogna considerare il quadro più ampio e la tendenza a lungo termine. Tendenza che, secondo la comunità scientifica internazionale, dimostra chiaramente come sia in corso un aumento della temperatura del nostro pianeta su scala globale.

Basta pensare ai titoli di qualche giorno fa che ci raccontavano di quanto il riscaldamento globale, facendo sciogliere più del normale i ghiacciai dell’Everest, abbia riportato alla luce molti cadaveri, ora non più protetti dalla loro tomba di ghiaccio. Ma ovviamente chi spinge la narrazione opposta evita attentamente di citare questi episodi, sia mai che il lettore faccia 2+2.

