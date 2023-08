Who ya gonna call? Ghostsmashers!!!

Negli ultimi giorni ho visto un post condiviso da svariate pagine che seguo – o che volevo seguire, ma ora mi è passata la voglia. Si tratta di post che riprendono un contenuto Instagram di qualche mese fa; l’originale era in inglese e ve lo riportiamo nella sua interezza, lo trovate qui.

In 1981, Ivan Reitman’s ‘Ghostsmashers’ had nearly been completed when John Belushi unfortunately died and production was halted for a few months. When shooting resumed, Eddie Murphy, John Candy and Paul Reubens were unable to reprise their roles due to other contractual obligations (because of Beverly Hills Cop, Splash and Pee-Wee’s Big adventure respectively). Their roles were recast and the movie was finished as ‘#Ghostbusters’. Promotional materials have now surfaced from the vaults of Columbia Pictures.

Solo dopo gli hastag possiamo leggere una frase che ci dà una chiave di lettura per capire le cose:

We ain’t afraid of no A.I.!

Traduciamo per chi avesse problemi con l’inglese:

Nel 1981, i “Ghostsmashers” di Ivan Reitman erano quasi stati completati quando John Belushi purtroppo morì e la produzione fu interrotta per alcuni mesi. Al momento di riprendere a girare, Eddie Murphy, John Candy e Paul Reubens non sono stati in grado di tornare ai loro ruoli per altri obblighi contrattuali (a causa rispettivamente di Beverly Hills Cop, Splash e Pee-Wee’s Big adventure). I loro ruoli sono stati assegnati ad altri e il film è finito come “#Ghostbusters”. Materiali promozionali sono ora emersi dalle volte della Columbia Pictures.

Nei post italiani che circolano però si sono ben guardati dall’aggiungere quella frasetta finale, una semicitazione della canzone del film stesso, che in originale dice: We ain’t afraid of no ghost! ovvero Noi non siamo spaventati da nessun fantasma, dove oggi il fantasma viene sostituito con AI, ovvero intelligenza artificiale.

Sia chiaro, qualcosa di vero in quel testo c’è: Ghost Smashers era il nome della prima sceneggiatura scritta da Dan Aykroyd per quello che poi diventò il film che conosciamo tutti come Ghostbusters, come è vero che nelle idee di Aykroyd il cast sarebbe dovuto essere completato da John Belushi, Eddie Murphy, John Candy e Paul Reubens. Quello che non è vero è che fossero già state girate delle scene con quegli attori. In realtà Beluschi morì mentre la sceneggiatura era ancora nella prima fase di scrittura e nulla era stato ancora deciso, non c’era nemmeno una casa di produzione. La sceneggiatura, secondo quanto riportato da Aykroyd stesso, fu completata solo il 20 gennaio 1983. Inoltre il titolo è stato in dubbio fino all’ultimo, poiché di proprietà intellettuale degli Universal Studios, casa di produzione dello show per bambini The Ghost Busters (un live action degli anni 70 che in Italia andò in onda solo dopo il successo del film, anche se non aveva nulla a che fare con lo stesso).

Le immagini generate dall’IA per il falso GhostSmashers sono interessanti, non fosse per quanto male viene fuori il grande John Belushi.

Non posso concludere l’articolo senza un ricordo di John, personale attore preferito tra i miei 12 e 16 anni.

I think this situation absolutely requires…

a really futile and stupid gesture…

be done on somebody’s part.

We’re just the guys to do it.

E per chi volesse, qui potete comperare la sua biografia scritta da Bob Woodward, che ho letto quando uscì all’epoca.

