Goldrake e l’orchestra di Dudamel

Oggi un po’ di leggerezza! Ne abbiamo bisogno: trattare sempre notizie pesanti – specie quando ancora ci tocca parlare di vaccini e pandemia – stanca, logora, per cui oggi cerchiamo di parlare d’altro.

C’è un video che sta circolando su svariate piattaforme social, è diventato virale, ed è molto scenografico. Anche io l’ho guardato con estremo piacere, ma già dopo meno di trenta secondi ho capito che quanto stavo osservando non era corretto.

Il video, in cui si vede un’orchestra suonare la colonna sonora di Goldrake, è questo:

Ma siamo di fronte a un montaggio, e lo si capisce sia guardando con attenzione l’orchestra sia notando quanti passaggi non sono altro che le stesse scene ripetute. Sia chiaro, la pagina social che ha rireso virale questo montaggio l’ha fatto per puro amore verso Goldrake e non per monetizzare o attirare like: si tratta di un appassionato di retrogaming senza alcuna malafede, anzi.

Ma chi ha realizzato il falso è stato decisamente bravo e mi ha fatto fare un bellissimo salto indietro nel tempo. Il fantastico direttore d’orchestra che si vede nel video fake è Gustavo Dudamel, direttore d’orchestra venezuelano che ha vinto svariati premi per la sua bravura. Per questo voglio mostrarvi il video originale da cui sono stati recuperati i pezzi per il falso, perché anche senza la musica di Goldrake è comunque bellissimo:

Ma quello che mi fa piacere raccontare è che esiste un’esecuzione della sigla di Goldrake – non quella italiana, ma una delle musiche originali – che ha portato la colonna sonora della celeberrima serie di animazione nelle sale da concerto di musica classica. Purtroppo la qualità video è quel che è, ma resta una bellissima esecuzione:

E qui un’altra versione, in qualità migliore:

In entrambi i casi, a quanto ho capito, si tratta di spettacoli sinfonici arabi, nel secondo caso si tratta di un riarrangiamento del compositore arabo Ihab Darwish con la voce di Sammy Clark e devo dire che mi sono divertito moltissimo ad ascoltarlo.

Sarà meno spettacolare del falso iniziale, ma se proprio dovete condividere qualcosa del genere fatelo coi due video qui sopra, e non col falso Dudamel.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.