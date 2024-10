Il sangue dei vaccinati

Scusate ma non abbiamo resistito, dovevamo trattare quest’ennesima sciocchezza condivisa da svariati disinformatori seriali, specie a causa del messaggio che viene fatto passare, messaggio che è chiaramente a scopo di marketing.

Il video di cui parliamo oggi è stato pubblicato una prima volta tempo fa, ma torna in circolazione con regolarità grazie a profili che hanno evidentemente interesse ben preciso – quale sia lo scopriamo tra poco.

Stiamo parlando di questo video e del testo che l’accompagna. Prima che premiate play vi avvertiamo che il video fa un po’ schifo, e che potete tranquillamente evitare di vederlo se siete impressionabili:

QUESTO È PROBABILMENTE IL PRIMO VIDEO ITALIANO DOVE VIENE MOSTRATO ALL’OPINIONE PUBBLICA IL SANGUE COAGULATO DELLE PERSONE SIERATE 💉😳😱 Questa dottoressa che parla è una collega del dott. Alfredo Borghi, il quale ha pubblicato questo video in data 19 luglio 2024 !

In sintesi…il sangue dei sierati è pieno di questi coaguli per varie ragioni : infiammazione duvuta alla proteina Spike, presenza di ossido di grafene e fibre bianche che si autoassemblano. Ora riusciamo a capire la vera causa di tutte queste “MORTI IMPROVVISE” (soprattutto nella fascia d’età 12-50 anni) oppure no ????? LASCIATO Divulghiamo e condividiamo prima che venga censurato o eliminato il video ! #GENOCIDIOSILENZIOSO 👇🏻👇🏻👇🏻

🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎🔎 🔎👉🏻È fondamentale che chi ha fatto il siero si faccia la detossinazione augurandogli di essere ancora in tempo per salvarsi ✨🙏🏻💫

Se avete letto fino in fondo il testo con cui lo stesso viene condiviso avrete già capito quale è lo scopo dello stesso: spingere chi lo vede, si fida e ci crede a una pratica senza alcun senso, ovvero la detossinazione.

Ma quello nel video che cos’è?

Ovviamente non possiamo sapere se quello mostrato nel video sia realmente sangue o meno, né possiamo sapere come sia stato trattato, quello però che possiamo dirvi è che il sangue, se lasciato a riposo o se manipolato in modo improprio, può coagulare e aggregarsi. In alcuni casi, se il sangue viene agitato o esposto a determinate sostanze, può formare delle strutture filamentose o aggregati che potrebbero somigliare allo “slime” che si vede nel video. Questo fenomeno può accadere con qualsiasi campione di sangue, non solo quello di persone vaccinate.

La detossinazione

Se cercate “detossinazione da vaccino” purtroppo trovate tantissimi siti che vendono principalmente prodotti erboristici che sostengono di disintossicare il corpo dai vaccini anti-COVID (e non solo), prodotti che hanno senso di esistere solo se esiste un mercato di soggetti interessati all’acquisto, perché si tratta di prodotti che nella maggior parte dei casi non hanno alcuno dei risultati che promettono. Prodotti che non servono a nulla se non a ingrassare le tasche di chi li produce e vende. I vaccini, una volta somministrati, non lasciano “tossine” nel corpo che necessitano di essere rimosse. Il corpo umano è perfettamente in grado di gestire e metabolizzare i componenti del vaccino senza bisogno di interventi esterni. In compenso alcuni dei metodi proposti per la “detossinazione”, come l’assunzione di integratori o il ricorso a diete estreme, possono essere dannosi per la salute. Questi metodi possono interferire con il normale funzionamento del corpo e non offrono alcun beneficio in termini di prevenzione o di cura degli effetti collaterali legati ai vaccini.

Purtroppo non possiamo aggiungere altro se non che il medico citato risulta tutt’ora iscritto all’Ordine e continua a diffondere notizie imprecise su pandemia, vaccini e altre materie. Su Facebook ha aperto un profilo in incognito, che potete trovare qui, ma è facile ricollegarlo al gruppo Telegram che porta il suo nome visto che il materiale che viene condiviso; il medico inoltre si fa intervistare online senza grandi remore sul metterci faccia e nome.

Sul suo profilo Facebook in “incognito” sostiene di aver curato pazienti oncologici anche grazie all’aiuto della Madonna, condivide post in cui nega l’emergenza sanitaria, altri in cui disinforma sui vaccini mRNA, e altri ancora in cui fa esplicitamente discriminazione contro chi si è vaccinato contro Mpox. Tutto ciò è evidente scrollando anche solo i post dell’ultima settimana, la domanda che sorge spontanea è: l’OMCeO di Varese dove è iscritto si sarà attivata nei confronti di questo professionista sanitario?

Ricordiamo a tutti che è possibile inviare segnalazioni sul professionista seguendo le indicazioni che avevamo scritto qualche anno fa, più segnalazioni possono significare più attenzioni da parte di chi amministra l’Ordine a cui è iscritto il suddetto.

