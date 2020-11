La Svezia e il 5G

Mi avete segnalato un articolo di qualche giorno fa, pubblicato su un sito che dal nome dovrebbe essere redatto da esperti del settore. La notizia, pubblicata il 21 ottobre 2020, è apparsa su cellulari.it col titolo:

Svezia banna il 5G: tutte le antenne Huawei verranno rimosse

La questione, messa così, è una mezza bufala. Che la diffonda un sito specializzato in telefonia mobile mi lascia decisamente interdetto. Vediamo di capirci: è vero che in Svezia non si stanno installando antenne 5G di Huawei, ma questo non significa affatto che sia stato bannato il 5G. Al massimo hanno appunto impedito a Huawei di installare le proprie antenne 5G nel Paese. Ma questo non significa affatto aver bandito tutta la nuova tecnologia. È così difficile riportare le cose per come sono realmente?

Telia ad esempio è una compagnia svedese di telecomunicazioni e sul loro sito riporta:

L’espansione della rete 5G di Telia è in pieno svolgimento dall’inaugurazione a Stoccolma nel maggio 2020. Stiamo ora continuando il lancio del 5G in 20 città in tutto il paese, da Luleå nel nord a Malmö nel sud.

Non è affatto vero che la Svezia, dunque, abbia bannato il 5G. Al massimo, dicevamo, sono state sospese alcune installazioni fatte con Huawei, ma l’idea che chi ha redatto l’articolo per cellulari.it abbia qualche pregiudizio viene quando nel testo riportano, facendolo passare per il parere di non identificati “altri”:

Altri, invece, sostengono come questa tecnologia sia in realtà molta dannosa per la salute delle persone, dato che aumenterebbe l’incidenza di tumori e di cancri tra le persone. Per sostenere questa tesi si tengono in considerazioni alcune sentenze e alcuni studi sugli effetti delle frequenze e delle onde dei cellulari che hanno colpito chi telefonava spesso, con la nascita di tumori al cervello. Anche per questo la Svezia ha bannato il 5G.

Di nuovo no, la Svezia non ha bannato il 5G, e non esiste alcuno studio che ne dimostri la pericolosità, parte di chi lo denigra sono soggetti che erano legati all’amministrazione Trump che vedeva rischi per la sicurezza dei dati con i contratti fatti con Huawei, altri sono i venditori di olii di serpente e altri unguenti miracolosi, soggetti che parlano di scienza con il solo scopo di sfruttarla per vendere i loro rimedi miracolosi. Di solito a base di acqua e zucchero o poco più. Cellulari.it non so da che parte stia, ma l’articolo sul ban del 5G è sbagliato e andrebbe corretto.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal! Può bastare anche il costo di un caffè!