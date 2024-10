Le Pringles con gli insettini

Oggi trattiamo un video disinformativo, uno di quelli che possono costare denunce gravi per diffamazione a chi lo condivide, da parte di un brand che ha tutti gli interessi a difendere la propria immagine.

Il video proviene da un canale TikTok chiamato justmicroscope, il quale diffonde esclusivamente video fatti con il microscopio, mostrando insettini su qualsiasi oggetto venga inquadrato. Il canale, nel suo complesso, può infastidire gli stomaci più deboli, ma osservando un po’ di contenuti è evidente che di scienza ce ne sia ben poca e che l’obiettivo principale sia generare viralità.

Il video che ci avete segnalato in molti riguarda le Pringles. Ve lo carico qui, ma vi avverto che potrebbe fare davvero schifo e farvi passare la voglia di mangiare patatine per un po’.

Anche oggi non possiamo fare un vero fact-check, ma cerchiamo di fare appello al vostro spirito critico. Un normale pacchetto di patatine, se sigillato e successivamente aperto in un ambiente controllato, non presenta contaminazioni. Se ci fossero, esisterebbero migliaia di video che le mostrano. Tuttavia, questo non significa che il video sia completamente falso: una confezione di patatine potrebbe essere stata danneggiata e certi insettini, come gli acari, potrebbero contaminarla in breve tempo. Inoltre, la persona che mette le patatine sotto al microscopio indossa dei guanti identici a quelli usati in tutti i suoi video; gli insettini potrebbero già essere presenti sui guanti, sia per errore sia intenzionalmente, per permettere loro di trasferirsi su altre superfici e produrre video di questo tipo.

Purtroppo, si tratta di una moda. I video con microscopi che ingrandiscono e mostrano cose che probabilmente preferiremmo non vedere sono molto popolari su TikTok al momento. Ma questo non significa che raccontino la verità. In passato, soggetti come justmicroscope sono stati smascherati.

Come detto all’inizio, una confezione sigillata di patatine (o di altri alimenti )non contiene, normalmente, ospiti di questo genere, nemmeno se ingrandita più volte.

Quello che possiamo dirvi è che abbiamo cercato altri video di patatine al microscopio, e il caso di justmicroscope sembra essere isolato. Io propendo per la contaminazione intenzionale, fatta allo scopo di rendere il video virale.

Quello che dovrebbe essere chiaro a tutti, però, è che gli insettini sono attratti dal cibo. Per questo motivo, nella vita di tutti i giorni, è sempre buona abitudine non lasciare in giro alimenti senza averli chiusi per bene nelle loro confezioni.

Inoltre, non lasciatevi suggestionare da justmicroscope: è proprio quello che vuole. Non permettetegli di vincere.

