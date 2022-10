Le sorelle Newman, gemelle assassine

Questa segnalazione ci è arrivata con un tag su Facebook sotto a uno dei tanti post che raccontano questa storia “da brividi”. Siamo così vicini ad Halloween che ho pensato fosse interessante andare a verificare quanto veniva raccontato.

Una delle versioni più attuali della vicenda l’ho trovata sul blog Dark & Gothic Lolita (il nome è tutto un programma) e ve la riporto nella sua interezza:

Julie e Mary Newman, le sorelle assassine con la sindrome di Down.

Siamo a New York nel 1899.

Il signor Tom Newman è il padre di due sorelle gemelle, Julie e Mary, affette dalla sindrome di down . Lavora nel commercio, si occupa di pezzi di ricambio per locomotive, ma la sua azienda è ormai in fallimento. Purtroppo versa in una situazione disperata, pieno di debiti. Costretto a vendere la sua casa affida le proprie figlie ad una levatrice del quartiere per poi poter fuggire dalla città per evitare gli usurai che gli danno la caccia. Una sera lasciate le figlie alla donna , una notte del 1901, cerca di fuggire ma viene ucciso a colpi di rivoltella . Il suo cadavere verrà trovato abbandonato in una fogna.

Le bambine crebbero da sole e nel totale degrado. La donna alla quale il padre le aveva affidate era una tossicodipendente che faceva largo uso di sostanze oppiacee. Le bambine venivano spesso mortificate e maltrattate, lasciate affamate per interi giorni. Nel 1904 la donna morì per overdose. Ci vollero 3 giorni prima che le bambine (gravemente denutrite) venissero soccorse. Le 2 gemelle di soli 9 anni all’epoca iniziarono a vivere da sole per la strada. Ovviamente l’unico lavoro che potevano fare fu la prostituzione per racimolare almeno i soldi per mangiare.

Fra il 1908-1909 iniziarono i primi casi di sparizioni. Alcuni clienti, fra cui un paio di uomini assai facoltosi, scomparvero nel nulla vicino a Broadway. I clienti venivano spogliati, ubriacati/drogati e brutalmente assassinati con pietre e/o cocci di bottiglia. Le sorelle non usavano un ‘modus operandi’ dato che avevano una lieve insufficienza mentale. I clienti però furono brutalmente smembrati e persino decapitati. ma nella maggior parte dei casi, i soldi e gli oggetti di valore delle vittime, non venivano toccati. Avevano però una sorta di ossessione morbosa ovvero lo scorneamento degli occhi dal bulbo oculare. Non si trovò una spiegazione razionale a ciò, ma secondo i giornali dell’epoca, quando vennero arrestate, vennero rinvenuti una ventina di occhi, tutti con un iride con tonalità cromatiche differenti.

Non si conosce il numero esatto di decessi riconducibili alle 2 sorelle, alcune stime dell’epoca parlano di oltre 30 omicidi . Nel 1919, le sorelle caddero vittime di una trappola da parte della polizia metropolitana tramite un loro uomo che si finse un cliente. Vennero arrestate, processate per direttissima e fucilate all’alba del 13 dicembre 1919. All’epoca non esisteva l’attenuante di infermità mentale ed il sistema carcerario era già al collasso. Il caso delle sorelle Newman indignò e disgustò l’opinione pubblica dell’epoca, sia per la brutalità degli efferati omicidi sia per l’aspetto mostruoso e malato delle sorelle.