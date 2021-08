Macron, letame e disinformazione

Sui gruppi Telegram gestiti da vari negazionisti della pandemia nelle ultime 48 ore sono stati fatti circolare svariati video che hanno come fonti altri gruppi legati a QAnon che non vogliono che vi vacciniate. Si tratta di video, anche datati, che dovrebbero servire a convincere la gente a scendere in piazza e a protestare. Si usano video che arrivano da altri Paesi, video che devono servire a convincere i tanti spaventati dalla pandemia e dal vaccino che nel resto del mondo la gente ha cominciato a ribellarsi sul serio.

Uno dei video ha attirato la mia attenzione perché l’avevo già visto un bel po’ di tempo fa. Condiviso sul gruppo The Storm-Q17 (oltre 37mila follower) da una certa Daniela Cecamore:

Nel video si vede un camion gettare letame contro un palazzo. Il video non è manipolato, è vero, ma se guardate la gente in strada capite che non è attuale, sono tutti ben coperti, più da clima autunnale che estivo.

Ma chi vogliono prendere per il sedere?

Il video è vecchio, ma vecchio vecchio, una sua versione è stata caricata su YouTube nel 2014. Materiale di almeno sette anni fa…

Macron è il presidente della Francia dal 2017.

Il video oltretutto non viene da Parigi, ma da proteste che hanno avuto luogo a Tours:

E a Tolosa:

Le proteste risalgono appunto ai mesi di ottobre e novembre del 2014.

Si trattava di proteste mosse dagli agricoltori che erano in collera col governo francese a causa di regolamenti che a loro avviso li penalizzavano. Nulla a che fare col green pass o i vaccini, nulla a che fare con la pandemia, nulla a che fare con Macron.

Chi per primo ha dato in pasto il video in quei gruppi Telegram sa benissimo che non risale al periodo attuale, ma se ne infischia, serve allo scopo e quindi lo si condivide. Poco conta che si tratti di materiale completamente scollegato dalle proteste in corso, poco conta che magari quegli agricoltori oggi siano tutti vaccinati e in possesso del green pass. Lo scopo non è informare, ma spaventare, sobillare, e il video è perfetto per quel fine.

La cosa che un po’ mi fa sorridere è che nei gruppi Telegram dove è possibile commentare qualcuno si rende conto che il video è vecchio, ma ovviamente l’admin del gruppo se ne infischia.

Io davvero fatico a capire come sia possibile che nel 2021 ci siano oltre 37mila persone a seguire personaggi come questi. È evidente di che ci sia una precisa regia alle spalle di questi gruppi, una regia che fornisce materiale che poi viene sfruttato da tanti. Stiamo parlando di gente che in un mondo ideale verrebbe identificata e messa in condizioni di non nuocere, perdendo l’accesso alla rete. Da noi si tergiversa, ed è probabile che ai tanti imbecilli che disinformano serialmente nessuno farà mai nulla, la nostra legislazione è purtroppo per ora molto carente in merito. Anche perché se tolgo l’accesso alla rete a Daniela Cecamore, a Mika Youtubers o a Teo e Marcello poi è probabile che dovrei toglierlo anche ad altri, paladini dei miei co… ncittadini, tra gli altri.

Non credo di dover aggiungere altro.

