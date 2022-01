Una pericolosissima manovra in auto sul burrone…

Stavolta nessuna vostra segnalazione, ma parleremo di un video che ho già visto condiviso da svariati miei contatti. Finalmente qualcosa di assolutamente innocuo, ne abbiamo bisogno. Il video che sta circolando è questo:

Per chi avesse problemi a vedere la breve sequenza ve la riassumo velocemente: un auto fa inversione di marcia su una strada strettissima, con quello che appare come un precipizio molto pericoloso alle sue spalle.

Ma si tratta di un video girato apposta per essere condiviso milioni di volte. Sia chiaro, chi sta guidando è davvero molto bravo a fare manovra, ma ha molto meno sangue freddo di quello che il video vuol far sembrare.

Ogni volta che le ruote dell’auto arrivano al limite del precipizio l’autista non sta realmente rischiando la vita: come lasciano supporre svariati elementi nel video stesso infatti non siamo su un’altissima montagna con il vuoto a fianco della strada, se guardate con attenzione si vedono costruzioni a sinistra della macchina, un pelo nascoste da quel cespuglio. L’impressione è comunque di trovarsi sul ciglio di una strada pericolosa. Ma da fact-checker il video mi ha incuriosito, e vedendo quelle case sullo sfondo ho immaginato che ci fosse qualcosa che non veniva raccontato. Mi sono quindi messo alla ricerca di altre fonti, oltre alle tantissime pagine social che condividono il video senza spiegazione alcuna.

La prima cosa che ho trovato è il video originale (immagino) pubblicato su YouTube, con una descrizione meno eroica di quanto stiamo vedendo:

The driving expert demonstrates the very narrow road U-turn skills

Il canale che lo pubblica si chiama Driving Skills, il video in un mese ha totalizzato 38milioni di visualizzazioni. E sullo stesso canale Driving Skills esiste l’altra inquadratura, quella appunto che toglie un bel po’ di suspense al video originale:

Siamo sulla stessa identica strada, e come potete vedere alla destra dell’auto poco sotto c’è un’altra strada. Sia chiaro, se l’autista sbagliasse manovra comunque qualche danno lo farebbe, ma senza rischiare la vita come succederebbe invece se sotto ci fosse un burrone. È molto più facile mantenere il sangue freddo se sai che al massimo il rischio è di fare danni alla tua macchina, e non di precipitare da un burrone altissimo.

Il secondo video, pubblicato un giorno prima del primo, non raggiunge le 500mila visualizzazioni, che sono comunque tantissime, ma tra 500mila e 38milioni la differenza è decisamente grossa.

Nei commenti a questo video oltretutto ce ne è uno in italiano e inglese che spiega come sia possibile fare questa manovra in relativa sicurezza:

…ci sta un trucco per agevolare ed è che non fuoriescono mai due ruote insieme all’esterno del muretto, poi il muretto è rialzato rispetto alla carreggiata quindi l’autista si accorge del rialzo stradale e non va oltre una certa distanza in retromarcia infine il motore e la trazione(dove si muovono le ruote) è anteriore quindi ci sta più peso anteriormente e tutto va fatto comunque a piccoli movimenti anteriori e posteriori sempre con cautela, sono un autista di autobus ed un po’ di esperienza ne ho anch’io…

Non credo sia necessario aggiungere altro.

