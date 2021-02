Le mele fantasma e Luca Zaia

Sulla pagina Facebook del governatore del Veneto Luca Zaia sabato 13 febbraio è apparsa una serie di fotografie, tra cui quella che potete vedere qui sopra.

Accompagnata da questo breve testo:

Queste sono note come le “mele fantasma”: l’involucro si forma quando le mele marce (liquefatte) cadono, lasciando un guscio di ghiaccio.

[ dal gruppo fb Te si Veneto se , foto di Bruno Pastro]

In realtà quelle foto vengono dal Michigan, non dal Veneto, e il signor Bruno Pasto non è l’autore (e probabilmente nemmeno il proprietario) della foto, ma solo un account che ha postato questa curiosità in un gruppo locale: l’autore si chiama Andrew Sietsema, e le foto risalgono al 2019. La spiegazione data da Zaia è la stessa riportata sui tanti siti che ne hanno parlato nel 2019, ma quello che manca è spiegare che servono specifiche condizioni climatiche, piuttosto estreme, perché il fenomeno possa svilupparsi. Così specifiche che di fotografie di mele simili si fa molta fatica a trovarne. Ammetto che ho creduto al falso, e solo il fatto che ne abbiano parlato sia CNN che BBC mi ha convinto che questo genere di fenomeno possa esistere. Però non è qualcosa che si è visto in Veneto nelle passate giornate di freddo. Le uniche foto di mele fantasma a oggi sembrano essere quelle del 2019 dal Michigan. Il motivo probabilmente un vortice polare senza precedenti che ha colpito la regione in quel periodo. Come appunto riportava la BBC:

Apples have a lower freezing point than water, so when it gets a bit warmer the apple defrosts before the ice does, the rotting apple falls out of the bottom leaving its icy ‘ghost’ behind.

Parts of America have been experiencing a polar vortex, which is when a spinning pool of cold air causes temperatures to dramatically drop.

Lots of schools have been closed and it’s been great for building the perfect snowman, but the cold conditions can be really dangerous and people in certain areas have been warned not go outside.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

maicolengel at butac punto it