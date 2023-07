Il neonato dimenticato in auto e il clickbait morboso

Esaminando la notizia condivisa dal profilo social di La7, riguardante il gesto disperato di un padre per salvare il figlio neonato lasciato accidentalmente in auto con temperature elevate, la prima cosa importante da notare è che il resoconto dei fatti, per come è riportato, contiene degli errori, e soprattutto un titolo sensazionalistico che potrebbe trarre in inganno i lettori su come si sono effettivamente svolte le cose – e, di conseguenza, su quanto la notizia possa davvero interessarli.

La notizia, tutt’ora presente sul sito di La7 e qui archiviata, è di quelle che contribuiscono alle visite complessive di un sito, cosa che non fa mai male a chi campa di inserzioni pubblicitarie. La gente legge il titolo, e morbosamente clicca per andare a vedere il video del “gesto diperato” del padre che sfonda il vetro. Peccato che i fatti non siano andati esattamente così, come riporta ad esempio Newsweek:

Authorities said the incident had been entirely accidental and confirmed the baby was unharmed, and no charges will be brought against the parents who had “accidentally locked the keys in their car, with their infant child still in the vehicle,” a police spokesperson told Newsweek on Monday.

Quindi su Newsweek, nella versione originale della notizia confermata dalle autorità, si spiega che i genitori hanno chiuso accidentalmente le chiavi dentro l’auto, con il loro bambino ancora a bordo. Di conseguenza, il padre ha preso la decisione di rompere un vetro dell’auto per recuperare il figlio, piuttosto che andare a casa per prendere un duplicato delle chiavi, anche viste le alte temperature che l’interno della macchina avrebbe potuto raggiungere in pochi minuti sotto il sole. Gli eventi sono stati completamente accidentali, il bambino non è stato ferito, e sicuramente non è stato dimenticato nell’auto come si può capire proprio guardando il video, che mostra come nei gesti del padre ci sia sì preoccupazione, ma di certo non la disperazione con cui titola La7.

Il titolo corretto della notizia dovrebbe essere:

Padre chiude per sbaglio il figlio in macchina con le chiavi dentro, e per recuperarlo sfonda il vetro

Ma questa non sarebbe suonata come una storia da raccontare, sarebbe sembrata all’istante come la non-notizia di nessun interesse che in realtà è. Ci teniamo a sottolineare che, pur essendo presente una certa dose di sensazionalismo anche nelle testate americane, queste hanno evitato di inventare la situazione in cui il padre avrebbe dimenticato il figlio in auto. Ad esempio Newsweek ha titolato così:

Video of Texas Dad Smashing Into Scorching Car to Save Baby Goes Viral

Noi abbiamo segnalato l’errore e il post che era stato condiviso è stato rimosso, peccato che l’articolo invece sia ancora al suo posto, condiviso sui tanti social network dove La7 ha un profilo, senza nessuna modifica a titolo e descrizione.

È sempre fondamentale, vi ricordiamo per l’ennesima volta, prestare attenzione ai titoli sensazionalistici e verificare le notizie prima di condividerle, in modo da evitare la diffusione di informazioni errate o fuorvianti. Anche se ci sembrano innocue.

