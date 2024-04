Gli Oreo con gli insettini

Un video che sta diventando virale e che mette in dubbio le misure di sicurezza degli alimenti confezionati che troviamo in vendita nei nostri supermercati...

Ci avete segnalato un video che viene condiviso su TikTok, Facebook e WhatsApp (e immaginiamo anche altre piattaforme). Il video è questo, avverto, se avete problemi con insetti e cibo evitate di guardarlo:

Il video mostra un biscotto Oreo messo sotto un microscopio, nel quale si vede come ci siano dei piccoli insetti che ne abitano la superfice e il ripieno.

Il video di per sé non è una bufala, o meglio, non ci risulta che sia un video realizzato con effetti speciali, ma questo non significa affatto che se compriamo degli Oreo ci troveremo dentro quegli insettini. Esistono più spiegazioni possibili:

Potrebbe trattarsi di un caso reale di contaminazione. Ma situazioni del genere sono generalmente rare, dato che le linee di produzione alimentare sono soggette a rigidi controlli di qualità e igiene. Il video potrebbe essere stato manipolato in malafede per colpire l’azienda. Sarebbe importante, prima di condividerlo, verificare la fonte e se altre persone hanno riportato esperienze simili. Potrebbe trattarsi di una confezione di biscotti aperta e lasciata in ambiente già contaminato. In certi casi, come sappiamo tutti, i prodotti alimentari lasciati incustoditi o conservati in condizioni non ottimali possono attirare insetti, senza che nessuno gridi allo scandalo o dia la responsabilità all’azienda produttrice per questo.

Tutte spiegazioni valide. L’unica delle tre che tendiamo a scartare è la prima, in quanto – se la contaminazione fosse reale – vista la notorietà del marchio, la notizia avrebbe fatto il giro del mondo e delle testate giornalistiche in pochissimo tempo. Invece abbiamo solo account anonimi o falsi, che condividono abitualmente tonnellate di disinformazione, a farlo girare. Quindi siamo di fronte a realtà che nascono apposta per condividere disinformazione, che sanno in quali ambienti farla circolare e riescono in questo modo a raggiungere un pubblico di persone facilmente suggestionabili che a loro volta contribuirà a rendere virale quello specifico contenuto.

I commenti sotto al video sono di questo livello:

I n@s…sono sotto ai loro padroni…..i padroni del mondo vogliono farci mangiare insetti !!! E questo e il loro obiettivo Non dobbiamo comprare più niente né biscotti. Brioscine e quanto alro al fallimento si devono portare questi sono assassini con con l approvazione!!!! Non mangiate biscotti proprio specialmente con la crema e veleno perché conservante c’è fa male. Il cibo più pulito è quando è cucinato.. tutti questi cibi con conservanti e cose varie hanno tutti questi batteri ecc Fateli a casa date retta, se non vi volete ammalare! Non solo i biscotti ma tutto ciò che potete! Autoproducete la salute🙏 In galera ..devono mangiare tutti i giorni…di queste larve..fino alla morte.ma i nas..non fanno niente? Industre alimentare chiuderli fare cibo in casa nostra come facevano le nostre nonne ecco da dove vengono le malattie



E ci limitiamo, perché oltre a questi troviamo chi vuole farci credere di avere la cura per i tumori, e chi ne fa una questione politica. Sfruculiando le bacheche dei commentatori (per verificare che non fossero a loro volta profili fake) si trova di tutto, da chi paga svariate migliaia di euro per un depuratore d’acqua a chi si lascia convincere a comperare oro al 20% del suo valore. Un variegato gruppo di persone che, in un mondo ideale, verrebbero aiutate nella loro presenza online, e protette da questo genere di materiale. Purtroppo non viviamo in un mondo ideale e ladri, truffatori e manipolatori hanno trovato gli strumenti perfetti per andare a caccia di potenziali vittime per le loro truffe.

Il video l’abbiamo trovato condiviso finora su profili italiani, spagnoli, cileni e russi, ma siamo sicuri che circoli anche in altri Paesi. I profili falsi che lo stanno condividendo hanno bacheche di questo genere:

Crediamo non sia necessario alcun ulteriore commento.

maicolengel at butac punto it

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui.

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community.