Le origini sarde di Batman

Qualche settimana fa l’amico Alex Orlowski mi aveva inviato, per ridere, la sbufalata di una storiella che stava circolando nei Paesi anglofoni. Il post bufala era questo:

Little know fact that Scotsman Wayne Bruce (descendant of Robert the Bruce) was the inspiration for The Batman Comics. pic.twitter.com/VoNTeyrXHS — Python (@slobodan_ukic) April 19, 2024

Ho riso alla sua condivisione e gli ho risposto:

Ammetto che è una di quelle che mi viene da lasciare circolare, non fa male a nessuno ed è divertente…

Alex concordava con me. Mai avrei pensato che nel giro di qualche settimana mi sarebbero arrivate più segnalazioni, sulla stessa storia, ma adattata al pubblico italiano:

Vi racconto una storia tutta Italiana che è diventata un culto a livello mondiale Ecco come nasce la leggenda di Batman! Nel 1800, in una Sardegna dominata dalle lotte tra fazioni locali e le forze coloniali, sorse un leggendario vigilante noto come “Il Cavaliere di Baradili”. Si narra che fosse un nobile decaduto, che perse la famiglia a causa dell’ingiustizia e della corruzione dei villici dell’epoca. Costui, avendo giurato vendetta, adottò un’identità segreta e si impegnò a combattere per la giustizia, ispirandosi a un pipistrello che trovò nelle grotte della Sardegna. Indossava un mantello nero e una maschera che evocava le leggende locali, e si serviva di abili strategie per sgominare gli sgherri e difendere i più deboli. La sua leggenda si diffuse tra la gente comune, che lo considerava un eroe misterioso e incorruttibile, sempre pronto a difendere i deboli e a sfidare i potenti. Si dice che lui fosse il vero batman noto anche zurrundeddu all’epoca.

La cosa che lascia un filo sconcertati è che oltre a trovarla su bacheche di soggetti che stanno chiaramente trollando l’ho trovata anche su bacheche social di persone che sembrano serie, e che magari ci credono per davvero.

La foto dall’aspetto antico che viene condivisa con questi post è un falso, creato digitalmente nel 2012 dal collettivo artistico dei “Fratelli Marvellini” la cui produzione pronta per l’acquisto potete trovare qui.

Noi non abbiamo nulla contro chi trolla, e riteniamo che gli scherzi fatti bene siano molto divertenti. Ma vedere bacheche social assolutamente non ironiche condividere la storia del Batman sardo ci lascia il dubbio che non tutti quelli che l’hanno condivisa abbiano chiaro che si tratta di una sciocchezza. Quel che è certo è che ci sono molti che non se ne sono ancora resi conto. Eppure basterebbe fare una ricerca a ritroso dell’immagine per trovarne la fonte originale, una funzione che anche Google mette a disposizione di chiunque.

