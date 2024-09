Migliaia di pale di vetroresina…

Ci è arrivata una segnalazione che conferma la solita teoria della montagna di… cacca, la segnalazione riportava questo screenhsot da WhatsApp:

Nello screenshot vediamo quattro anteprime di una galleria di immagini e questo testo:

Migliaia di pale di vetro resina che non possono essere riciclate e che verranno sotterrate per poi inquinare le falde acquifere

Parlo di teoria della montagna di merda in quanto una storia pressoché identica è già stata trattata a febbraio 2024 dai colleghi di Facta. O meglio si erano occupati di una delle quattro foto che abbiamo ricevuto noi, e di un altro scatto simile. Ma a quanto pare la narrazione fuorviante sulle pale eoliche che non possono essere riciclate ha continuato a circolare indisturbata.

E il messaggio che ci siamo trovati di fronte oggi è davvero molto simile. La prima cosa da dire è che al momento queste foto circolano su WhatsApp allarmando gli abitanti della Sardegna, dove si stanno costruendo e sono stati costruiti negli anni svariati impianti eolici. Le foto vengono da fonti diverse, nessuna italiana, e in certi casi risalgono a svariati anni fa.

La fonte dell’affermazione del post è un articolo pubblicato su Bloomberg a febbraio 2020, dal titolo:

Wind Turbine Blades Can’t Be Recycled, So They’re Piling Up in Landfills

Che nel sottotitolo spiegava:

Le aziende sono alla ricerca di soluzioni per smaltire le decine di migliaia di pale ormai esaurite

Le pale eoliche, soprattutto quelle di vecchia generazione, sono effettivamente composte da materiali difficili da riciclare, come la vetroresina, ma esistono tecniche emergenti per il loro smaltimento e riutilizzo. La soluzione più comune finora è stata l’interramento, ma non ci sono prove che dimostrino un rischio immediato di inquinamento delle falde acquifere. Sia chiaro, il problema del riciclo delle pale eoliche è una questione aperta e complessa, e la ricerca di soluzioni più ecologiche è in corso. Ma senza che questo, nel frattempo, desti particolari preoccupazioni, come spiegato su USA Today in un fact check di qualche tempo fa:

Le aziende eoliche si impegnano nel riciclaggio delle pale delle turbine… …se si continuerà a gettare via le pale delle turbine eoliche dismesse, entro il 2050 2,2 milioni di tonnellate potrebbero finire nelle discariche degli Stati Uniti. Questa quantità “non è trascurabile, ma è anche una delle tante fonti significative di potenziale spreco nell’economia”, ha detto Cooperman a USA TODAY in una e-mail. Ad esempio, l’EPA segnala che nel solo 2018 sono state scaricate nelle discariche statunitensi quasi 27 milioni di tonnellate di plastica. Tale quantità è più di dieci volte superiore alla quantità di rifiuti di pale eoliche che potrebbero accumularsi entro il 2050. …Il gruppo europeo dell’industria eolica WindEurope ha chiesto che entro il 2025 venga vietato in tutta Europa lo smaltimento delle pale delle turbine eoliche nelle discariche.

Esistono accordi e studi per rendere le pale eoliche il meno impattanti possibili, e sono in produzione da tempo pale che siano riciclabili al 100%. Quelle del passato purtroppo non lo erano, ma questo non significa che siano tossiche per l’ambiente, solo di difficile smaltimento.

