Pericardite da vaccino allo Spallanzani?

Ci avete segnalato l’ennesimo messaggio audio che riguarda la pandemia, stavolta si parla di vaccino e reazioni avverse. La voce che si sente sembra quella di un famoso attore italiano, ma voglio sperare non sia lui, anche perché chi ha fatto l’audio pare esser fan di Gianluigi Paragone e voglio rimanere nell’illusione che l’attore che mi è venuto in mente non abbia gusti così pessimi in fatto di giornalismo.

L’audio è questo:

La voce ci racconta di avere un’amica allo Spallanzani, amica che (contro qualsiasi deontologia professionale) gli avrebbe raccontato di alcune reazioni avverse gravi seguite alla vaccinazione. Reazioni avverse che avrebbero causato una pericardite nei soggetti vaccinati. Vorrei trattare l’audio partendo dalla sua fine e non dal suo incipit sulla pericardite. Come ripeto spesso sta a chi diffonde l’audio dimostrarne la veridicità. Chi lo sta condividendo non ha alcuna prova che sia reale, si sta fidando di un’anonima voce che, senza prova alcuna, sostiene qualcosa di molto discutibile. Ovviamente a me nessuno allo Spallanzani darà mai informazioni relative a dei pazienti, è vietato. Le reazioni avverse, ci fossero, andranno segnalate alla farmacovigilanza che le riporterà ai produttori. Ad oggi non risulta alcuna segnalazione del genere.

A fine audio invece vengono dette cose su cui possiamo discutere più facilmente. L’anonima voce riporta:

Aveva ragione ieri Paragone quando diceva se dovesse creare dei danni chi pagherà questi danni? Perché sostanzialmente dovrebbe pagarti la Pfizer, è un po’ come è stato per la Philip Morris quando le persone che si sono ammalate di tumore ai polmoni hanno dimostrato che era dovuto al tabacco no per cui… Comunque non si dicono c**** perché poi questi contratti sono stati secretati e sono secretati sostanzialmente loro hanno comprato tot milioni di quelle devono essere per cui ormai te l’hanno messo in c*** e in c*** te lo tieni capisci? Cioè quindi guarda che è tantissimo e solo nello Spallanzani quattro effetti collaterali gravi di cui tre pericardite, cioè non è che parliamo qua di qualche linea di febbre e raffreddore quindi notizia certissima eh, vai tranquillo.

L’anonima voce fa un paragone, sostenendo che eventuali danni dovrebbe pagarli la Pfizer, come a suo tempo successe alla Philip Morris. Ma le cose non stanno così. Nella stragrande maggioranza dei casi, quando si tratta di atti medici che causano reazioni avverse, è il governo a pagare, governo che ne ha autorizzato l’uso tramite i suoi enti, dopo averne letto e valutato pro e contro. Se la regola fosse che pagano le aziende farmaceutiche vedremmo un drastico calo nell’evoluzione dei farmaci, specie quelli per malattie gravi e poco conosciute. Il rischio di una reazione avversa c’è sempre, con qualsiasi sostanza nuova che entra in contatto col paziente (umano o animale). Impossibile prevedere tutto. La causa per i danni da vaccino difatti si fa non contro l’azienda che l’ha prodotto ma in primis contro lo Stato e l’Azienda ospedaliera che ne ha prescritto l’uso. Il caso della Philip Morris – che vendeva sigarette e non medicinali – è completamente diverso. Non capirlo è grave. Se poi lo Stato, in seguito a eventuali cause di risarcimento, rileverà un dolo da parte dell’azienda farmaceutica che ha prodotto il farmaco, sarà lo Stato stesso a tentare di rivalersi sull’azienda, ma il dolo sarà in quel caso rilevato a livello globale, da tutti gli utilizzatori di quello specifico farmaco.

Quello che è vero è che sono stati secretati costi di ricerca e sviluppo. I contratti stipulati con i vari enti e Stati sono consultabili facendone richiesta (e da è proprio da quegli accordi che è saltata fuori la clausola sul non poter fare causa direttamente a Pfizer nel caso di reazioni avverse). Come è consultabile sul sito di EMA la trafila per le autorizzazioni, completa di tutta la documentazione possibile.

Ad oggi non esiste documentazione che riveli reazioni avverse che includano la pericardite, eccetto un audio anonimo messo in circolazione da non è ben chiaro chi, fatto da uno con la voce di Valerio Mastandrea. Davvero ritenete sensato condividerlo? Davvero non capite che chiunque l’abbia fatto è solo un piccolo essere che ha voglia di avvelenare il pozzo. Piccolo essere che sarebbe bellissimo venisse identificato e sanzionato dalle autorità italiane, ma chissà, magari l’infimo soggetto vive all’estero, come capita spesso con le gole profonde del web.

Non credo sia necessario aggiungere altro.

