La poesia di Gibran, o era Ibsen…

Se non si fosse capito ogni occasione è valida per evitare di parlare di COVID-19, tanto là fuori ormai siete tutti espertissimi d’ogni cosa, a poco serve il nostro aiuto. In compenso agogniamo ogni segnalazione che ci può aiutare a trattare temi diversi. Oggi partiamo con una di quelle che ci piacciono sempre tanto, le classiche citazioni improbabili.

Manuela difatti ci manda un testo che sta venendo condiviso su svariate bacheche (anche amici miei l’hanno sfruttata) e che gira con almeno due firme diverse. La poesia è questa:

Della stessa si trova anche la versione in inglese:

It is said that before entering the sea

a river trembles with fear.

She looks back at the path she has traveled,

from the peaks of the mountains,

the long winding road crossing forests and villages.

And in front of her,

she sees an ocean so vast,

that to enter

there seems nothing more than to disappear forever.

But there is no other way.

The river can not go back.

Nobody can go back.

To go back is impossible in existence.

The river needs to take the risk