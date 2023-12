Prendersi cura di sé scegliendo medici professionisti

Il nostro vademecum per non incorrere nei falsi medici

Prima o poi ognuno di noi è chiamato a doversi confrontare con medici per effettuare visite, esami o controlli periodici. Talvolta la preoccupazione per il proprio stato di salute è talmente alta da portarci a scegliere velocemente lo specialista al quale rivolgerci.

È indispensabile, invece, selezionare bene il medico, dato che negli ultimi anni non sono stati pochi i pazienti che hanno scoperto, con netto ritardo, di essersi rivolti a falsi medici. In ambito sanitario l’acquisto di titoli è una pratica abbastanza diffusa, soprattutto nel ramo odontoiatrico, ma l’abusivismo si estende anche ad altre categorie.

La valutazione dei requisiti è per questo decisiva, soprattutto se si necessita di visite specialistiche. Di solito, come primo step, si richiede un consiglio ad un parente o ad un amico, che hanno già avuto un’esperienza simile alla nostra. Se si vuole mantenere la privacy sul proprio stato di salute, però, questa opzione può non essere la migliore.

Si ricorre così al medico di base, che però potrebbe non essere aggiornato sulle strutture sanitarie presenti al di fuori del suo distretto. Allora anche l’Asl diventa un punto di riferimento, perché qui possiamo essere indirizzati verso gli specialisti che operano negli ambulatori preposti.

I tempi di attesa, però, possono essere lunghi e, allora, ecco che oggi con il supporto della rete possiamo scongiurare questo problema. Online possiamo trovare il medico più adatto al nostro problema e decidere quando prenotare la prestazione in pochi semplici clic. Non finisce qui! Su internet possiamo facilmente accedere ad informazioni più dettagliare che riguardano il medico scelto.

Partendo dal nome del professionista possiamo verificare le sue competenze ed il suo percorso di studi. Chi ha più dimestichezza con le ricerche in rete può reperire le sue pubblicazioni scientifiche e trovare traccia della sua partecipazione a congressi, seminari etc.

Altri elementi che attestano la validità dello specialista sono verificabili al momento della visita o leggendo le recensioni online di chi ci ha preceduto. Un medico accurato indaga con zelo, non giudica il paziente e fa di tutto per metterlo a proprio agio. Infatti, empatia, fiducia e chiarezza sono caratteristiche di cui è dotato ogni buon medico. Anche la disponibilità ad essere reperibile in caso di necessità è una garanzia di professionalità.

Per non incorrere in falsi medici, non dimentichiamo poi di controllare sul sito dell’Ordine dei Medici della nostra provincia l’iscrizione del professionista. Una volta fatto ciò, possiamo finalmente effettuare la visita con massima tranquillità.

