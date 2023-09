Schizzi, spruzzi e scarse verifiche

Era da un po’ di tempo che nessuno ci segnalava qualcosa riguardo al dinamico duo di cui ci siamo occupati così tante volte in passato. Ma durante il weekend abbiamo ricevuto una mail contenente una segnalazione che coinvolge l’esperto di nanotecnologie Stefano Montanari. L’11 settembre 2023, Montanari ha pubblicato un articolo nel suo blog sul sito “Free Health Academy”, dal titolo:

L’articolo racconta quanto segue:

Un giornaletto di regime, uno dei tanti che pretendono di trattare di medicina, pubblica una notizia esilarante. È impossibile non costatare che i casi di miocardite e trombosi sono schizzati alle stelle (qualcuno ricorda ciò che io dissi più di tre anni e mezzo fa?), ma In Salute News ce ne rivela il motivo: la stitichezza. Sì, signori: voi faticate ad andare di corpo e spingete con i muscoli dell’addome espirando con forza a glottide chiusa (manovra di Valsalva) per liberarvi del gravame intestinale? Ecco, allora, che la miocardite (condizione infiammatoria) insorge, e il sangue coagula indebitamente. La cosa non sta né in cielo né in terra? E con ciò? Il grado di cottura dei cervelli è arrivato al punto giusto per accettare qualunque stravaganza. I signori medici? I signori politici? I signori magistrati? I signori giornalisti? Lasciamo perdere. Chissà che, vista la scoperta, qualche genio di regime non renda obbligatorio l’uso di purganti, senza i quali non si potrà accedere al lavoro, non ci si potrà spostare, non si andrà a scuola, non si potrà andare al supermercato… Dunque, si ritorni all’olio di ricino (rigorosamente di sintesi), stavolta non come punizione ma come viatico per la salute, in attesa della prossima pandemia. Si schizzi e si spruzzi in nome della sienziah!