I 100 dollari magici

Confermo non ne possiamo davvero più di parlare di pandemia, ma per fortuna anche qualcuno di voi si è stufato di regalare visibilità a quella massa di soggetti che diffondono costante disinformazione su Covid, vaccini e tutto il resto che fa da contorno.

Per ora ancora nessuna segnalazione sulla crisi in Est Europa, pertanto tra le segnalazioni ne abbiamo trovate alcune più facili e leggere.

La prima che abbiamo ricevuto al nostro numero WhatsApp riguarda un video che è diventato virale su Facebook ma che non vale i dieci minuti che dura, io ve lo carico, ma non suggerisco la visione solo perché è assolutamente inutile, come purtroppo tanti di questo tipo che si vedono ultimamente sul social del caro Mark.



Il video viene condiviso con questo titolo:

Banks do not want you to know this!

Ve ne faccio un veloce sunto: nel video vediamo una persona che con una piastra per capelli stira una banconota da 100 dollari, banconota che poi viene spruzzata con un liquido, messa dentro della carta assorbente, poi della carta normale. Dopo dieci minuti di passaggi simili si arriva a questa immagine qui:

Chi ha fatto il video è uno dei tanti creator che operano online, il suo è un canale dove vengono messi in scena trucchi di vario genere, qualche video è molto divertente, altri li trovo un po’ troppo recitati. Ma questo che sta circolando in maniera abbastanza virale non ha proprio senso. Dieci minuti di passaggi del tutto inutili, per arrivare a una copia falsa della banconota iniziale.

Falsa perché basta guardare con attenzione per accorgersi che le due banconote sono diverse, quella di sopra, la copia, riporta un numero di serie diverso dall’altra, la scritta in evidenza COPY e l’altra scritta, più importante ancora:

FOR MOTION PICTURE USE ONLY

Leggendo nei commenti sono in tanti a lamentarsi con l’autore del video sostenendo che negli ultimi tempi abbia smesso di fare video di magia o divertimento per mettersi a realizzare solo video acchiappaclick, e purtroppo non posso che confermare: il video qui sopra è lunghissimo, non presenta nessun momento che faccia sbalordire, nessun trucco magico che possa essere interessante o divertente. Siamo di fronte solo a dieci lunghi minuti di nulla. Purtroppo condivisi in maniera virale grazie alla fama che il soggetto ha accumulato negli anni.

Oltre 200mila reactions, quasi 30mila commenti, per un video che non mostra nessuna magia, solo dieci minuti di inutili operazioni che non fanno ridere, non creano alcuna suspense, non sono utili, non hanno alcun contenuto.

Non credo di poter aggiungere altro.

