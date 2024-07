Il Giappone e il sangue dei vaccinati

Ci segnalate un articolo apparso su un blog di quelli in Black list da anni, Sa Defenza, articolo pubblicato il 4 luglio 2024 dal titolo:

Il Giappone proibirà alle persone vaccinate di donare “sangue contaminato”

L’articolo ci racconta che

Un team di importanti scienziati giapponesi ha esortato il governo a mettere immediatamente al bando i vaccini a mRNA contro il COVID e a vietare a chiunque si sia vaccinato di donare il sangue.

i danni alla salute causati dalla vaccinazione genetica sono già estremamente gravi ed è giunto il momento che i paesi e le organizzazioni competenti adottino misure concrete insieme per identificare i rischi, controllarli e risolverli”, hanno affermato.

Tralasciando il fatto che The Daily Exposé di suo non è una testata affidabile in alcun modo, vediamo di che preprint si tratta. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, visto che linkano lo studio fin da subito. Il testo risale a marzo 2024, ad oggi non è stato ancora revisionato, ma vediamo subito che da nessuna parte del testo viene proposto quanto sostenuto nel titolo di Sa Defenza.

Sì, è vero, lo studio s’intitola:

Concerns regarding Transfusions of Blood Products Derived from Genetic Vaccine Recipients and Proposals for Specific Measures

Ma non viene chiesto di proibire ai vaccinati di donare sangue, al massimo nel testo si chiedeva di sospendere tutte le donazioni per fare una seria valutazione rischi/benefici, ma si tratta di qualcosa che è considerato sorpassato. I colleghi australiani di Australian Associated Press Fact Check già a maggio avevano fatto una verifica con le autorità sanitarie giapponesi, che hanno confermato la falsità di quanto sostenuto da chi raccontava che ci fosse una proposta in questo senso. L’esperta di salute pubblica giapponese Sharon Hanley, dell’Università di Aberdeen, ha dichiarato a AAP FactCheck che gli autori del documento in preprint non erano comunque esperti in sicurezza dei vaccini. Un portavoce della Divisione Sicurezza Farmaceutica del Giappone ha confermato ad AAP FactCheck che non c’è alcun divieto, né proposte in questo senso, per coloro che hanno ricevuto il vaccino.

Abbiamo voluto trattare quest’articolo per dimostrare, per l’ennesima volta, quanto poco accurati siano questi blog di “controinformazione”. Sono così da sempre, anche quando raccontavano cose che vi piacevano. Chi li gestisce non è interessato ai fatti, ma alle narrazioni che può costruirci intorno.

