L’11 settembre e gli ebrei

C’è una leggenda urbana, di vecchia data, che ci è stata segnalata nei giorni scorsi e che evidentemente ha ripreso a circolare su canali quali WhatsApp e Telegram. Il testo che ci è stato inviato per la verifica è questo:

L’avevo vista circolare già prima di aprire BUTAC ma non ce ne siamo mai occupati, pertanto ho pensato fosse sensato trattarla, anche visto il quantitativo di disinformazione di parte che sta circolando a causa del conflitto israelo-palestinese.

L’11 settembre 2001 sono morte 2996 persone, di cui 2977 vittime e 19 terroristi. Circa 2600 sono le vittime morte sotto il crollo delle torri gemelle del World Trade Center. L’idea che gli ebrei fossero stati avvisati in anticipo è una delle tante teorie del complotto infondate relative a quel tragico evento. Chi la diffonde ha chiaramente dei pregiudizi nei confronti degli ebrei. Non dobbiamo sorprenderci di questo, le teorie del complotto che mirano a incolpare specifici gruppi o individui senza prove concrete spesso si basano su pregiudizi e disinformazione.

Tra chi ha verificato questa teoria del complotto in passato ci sono i colleghi di Snopes, che riportano:

A total of 2,071 occupants of the World Trade Center died on September 11, among the 2,749 victims of the WTC attacks. According to an article in the October 11, 2001, Wall Street Journal, roughly 1,700 people had listed the religion of a person missing in the WTC attacks; approximately 10% were Jewish.