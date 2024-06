Frederick Gates e il complottismo irrazionale

Ci avete girato un video che circola in gruppi complottisti di vario genere, lo trattiamo perché evidentemente viene condiviso in svariate lingue, da tempo, anche se noi è la prima volta che ce lo troviamo di fronte.

Il video circola in tedesco con una breve descrizione in italiano:

Il testo con cui viene condiviso è questo:

La vaccinazione di massa è già stata effettuata in precedenza ❗ I clienti rimasero gli stessi: Rockefeller e il dottor Frederick Gates ❗ Il dottor Frederick Gates, il nonno di Bill Gates, partecipò all’esperimento JAB sulla meningite batterica di Rockefeller ❗ Come risultato di questo esperimento, milioni di persone morirono nel 1918-1920 ❗ Non era l’influenza spagnola, ma una meningite batterica sperimentale ❗ “Covid” era semplicemente l’influenza/raffreddore comune rinominata ❗ Non è mai esistito un nuovo virus SARS-CoV-2 ❗ Nulla è trapelato o rilasciato da un laboratorio di Wuhan ❗ L’intera faccenda era un esercizio di frode medica e statistica, facilitata dai test PCR fraudolenti, e la registrazione di tutti i decessi per qualsiasi causa “entro 30 giorni da un test positivo” come “morti per Covid” ❗ Messaggio rivolto a chi ancora sostiene la falsa scienza… medici e sanitari: cambiate idea… vi hanno usati per farvi compiere omicidi di massa ❗❗❗

Il video risale al primo periodo della pandemia, e difatti esiste già un fact-checking realizzato da Reuters nel 2021, l’unica differenza rispetto a quanto condiviso all’epoca è il riferimento a Bill Gates, che ai complottisti non sta particolarmente simpatico. Siamo nel calderone dove non si butta via nulla, perché qui chi ha realizzato il testo ha mischiato svariati racconti:

Frederick L. Gates, primo tenente del Corpo medico delle esercito

Frederick Taylor Gates, consigliere di John D. Rockefeller

Bill Gates, fondatore di Microsoft

Le tre persone sopra menzionate non sono in alcuna maniera imparentate. Nel video del 2021 non si faceva menzione di una supposta parentela tra Frederick L. e Bill, parentela che invece veniva sostenuta in altri contesti; in quel caso però era con Frederick T. Il punto di contatto comune però è John D. Rockefeller, che secondo i complottisti sarebbe stato la mente dietro la creazione del batterio della meningite citata poco sopra. Ma sono tutte fandonie, messe in circolazione da soggetti che nemmeno ci provano a seguire una narrazione coerente, l’unico interesse che hanno è creare confusione nella testa di chi li segue.

Per risolvere il problema purtroppo occorre intervenire a livello scolastico, insegnando agli studenti a diffidare di chi propone loro verità assolute (sì, anche se si tratta di noi verificatori di fatti). Perché solo con scetticismo e spirito critico si può sperare di uscire dal disturbo dell’informazione in cui stiamo annegando.

redazione at butac punto it

Se ti è piaciuto l’articolo, sostienici su Patreon o su PayPal ! Può bastare anche il costo di un caffè!

Un altro modo per sostenerci è acquistare uno dei libri consigliati sulla nostra pagina Amazon, la trovi qui .

BUTAC vi aspetta anche su Telegram con il canale con tutti gli aggiornamenti e il gruppo di discussione, segnalazione e quattro chiacchiere con la nostra community .