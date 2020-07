Mi avete segnalato in svariati un editoriale che sarebbe stato pubblicato su una rivista scientifica.

Titolo dello studio:

Lo studio riporta come primo firmatario un medico iscritto all’Ordine di Roma. Io, come ben sapete, non sono uno scienziato, mi limito a verificare i fatti, in questo caso grazie all’aiuto di un amico che appena ha visto l’editoriale ha scritto alla testata che l’aveva pubblicato.

La testata, di editore italiano, ha risposto così in inglese:

Thank you for your e-mail. We have already retracted this article. Unfortunately, we do not have staff who can verify what is written in all the articles we receive which cover a vast area of medicine and have to rely on reviewers who in this case said to accept the article. The article has been withdrawn from PubMed. As it was put on ahead of print, it will not even appear in the journal.