Come avrete saputo se ci seguite sui social, o avrete notato se ci seguite assiduamente, le pubblicazioni su BUTAC in questi giorni non sono state regolari: il motivo è presto detto, anche se abbiamo aspettato qualche giorno per darne notizia ufficialmente, ed è il fatto che maicolengel si trova da domenica scorsa in ospedale per una polmonite.

Non preoccupatevi (o non gioite, nel caso che vi fosse venuto in mente) perché grazie agli antibiotici della perfida big pharma è già sulla via della guarigione.

Per fortuna la causa scatenante non è stata COVID ma una “semplice” legionella rinvenuta probabilmente in un condizionatore che ha pulito durante le vacanze.

Mic tornerà tra noi il prima possibile (all’ospedale si parla già di dimissioni) e legge i vostri commenti quando riesce, sia qui che sui social, nel caso che vogliate mandargli qualche abbraccio di incoraggiamento (tranquilli, la legionella non si trasmette come i coronavirus…). Abbiamo qualche articolo ancora da pubblicare e amici che ci stanno supportando nella produzione di qualche contenuto, e se non vedete articoli qui sul blog ricordate di seguirci sui social: Facebook, Instagram, e Twitter.

Torneremo quanto prima!

Noemi & tutta la Redazione di BUTAC

Mi piace: Mi piace Caricamento...