Acqua calda bollente=rimedio universale?

Consigli medici che potrebbero avere dei risvolti non ottimali per la salute...

Ci avete segnalato un video apparso su TikTok, un video pubblicato da Telecolor, media che ci è già capitato di trattare in passato. Nel video sentiamo il dottor Mozzi raccomandare l’acqua calda, bollente, come rimedio per diversi problemi digestivi come il reflusso gastroesofageo, la cattiva digestione, l’acidità e i bruciori di stomaco. Lo stesso dottor Mozzi definisce l’acqua bollente come rimedio universale. Suggerisce l’acqua calda anche per gli stati d’ansia e gli attacchi di panico​.

Secondo il dottor Mozzi, l’acqua calda può riattivare i processi digestivi, espellendo i gas formatisi nello stomaco che possono causare disagi come la paralisi motoria ed enzimatica dello stomaco. Questo è quanto il dottor Mozzi sostiene anche nei suoi libri e sul suo sito dedicato alla dieta del gruppo sanguigno, di cui ci siamo occupati un po’ di tempo fa.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), però, ha classificato le bevande molto calde (a una temperatura superiore a 65°C) come “probabilmente cancerogene” per gli esseri umani, basandosi principalmente su studi condotti in Asia che riguardavano il consumo di tè caldo​. Questa classificazione è dovuta al rischio associato di sviluppare il cancro all’esofago a causa dell’irritazione causata dalle bevande ad alte temperature sulla mucosa esofagea​​. È importante anche notare che il caffè, precedentemente considerato un possibile cancerogeno, è stato rimosso da questa lista, mentre le bevande calde vi sono state inserite​.

In sintesi, mentre l’acqua calda potrebbe (secondo le raccomandazioni del dottor Mozzi) fornire sollievo temporaneo da alcuni problemi digestivi o ansia, l’IARC sottolinea un rischio potenziale di cancro associato al consumo regolare di bevande molto calde. Pertanto, potrebbe essere prudente evitare di consumare bevande a temperature eccessivamente alte, specialmente se ci sono preoccupazioni per il rischio di cancro o altri problemi di salute.

