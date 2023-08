L’aereo, il pene in cielo e la viralità

Quando vediamo un cazzetto da lavagna, tutti torniamo ai gloriosi giorni della terza media e cominciamo a sghignazzare divertiti: le testate italiane si adeguano ai gusti del proprio pubblico e ci danno notizia non appena un cazzetto da lavagna viene disegnato in cielo

Su tantissime bacheche ha circolato la notizia del pilota Lufthansa che avrebbe disegnato un pene in cielo con l’aereo che stava pilotando, per protesta contro il fatto che non gli è stato permesso di atterrare all’aeroporto di Catania.

Che il volo aereo tracciato su Flightradar rappresenti quello che sembra un pisello è vero, ma si tratta, ovviamente, di manovre standard, accordate dalla torre di controllo. Non stiamo parlando di un piccolo velivolo, ma di un volo commerciale: davvero pensate che un pilota di una compagnia seria come Luftahnsa possa permettersi un gesto del genere, oltretutto per protestare contro qualcosa che è legato a condizioni climatiche sfavorevoli?

La cosa più triste è stato vedere testate giornalistiche riportare la notizia, e solo a fine articolo spiegare che poteva trattarsi di una pura coincidenza. Testate i cui giornalisti sarebbero pagati per fare informazione e invece – al posto che chiamare qualche esperto e chiedere delucidazioni – hanno scelto di cavalcare la viralità della notizia evitando attentamente ogni possibile approfondimento. La cosa che ci ha fatto più impressione è vedere quanti l’abbiano condivisa, convinti che il racconto del pisello disegnato nel cielo fosse in qualche modo plausibile.

I primi a spiegare le cose per bene sono stati i giornalisti di Open, i quali hanno contattato un pilota commerciale che ha spiegato:

La procedura prevede che l’aereo si sposti su Indax, ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo, e aspetti facendo un movimento rotatorio, evidente nel tracciato della rotta dove due tratti sferici si incontrano

Bene la redazione di Open che ha fatto il suo lavoro, pessimo voto a tutti gli altri, che hanno preferito azzerare lo spirito critico per cavalcare facile viralità.

