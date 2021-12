ALC-0315 e ALC-0159, gli eccipienti del vaccino anti COVID

Un anno e qualche settimana sono passati da quando si è iniziato a somministrare il vaccino Pfizer, un anno che ha visto l’Italia tra gli altri Paesi riuscire nell’intento, non scontato, di vaccinare buona parte della popolazione in tempi relativamente brevi.

Un anno e qualche settimana dopo l’inizio della campagna di vaccinazione, per riuscire a spaventare un po’ di più chi è ancora restio a farla, salta fuori l’ennesima notizia disinformativa. Una di quelle in cui giusto se sei totalmente carente di spirito critico puoi cascare.

Titola Il Grande Inganno:

Eccipienti ALC-0315 e ALC-0159 contenuti nel vaccino Pfizer non adatti per uso umano e mai sperimentati

Le segnalazione che ci sono arrivate però sono arrivate lunghe, perché nella chat Telegram di BUTAC era già da stamattina che si parlava di quest’articolo, e i nostri lettori più appassionati erano già intervenuti nello spiegare al meglio i fatti.

È verissimo che nel vaccino siano presenti questi eccipienti, ed è vero che nella scheda prodotto sia riportata la dicitura:

This product is for research use only and not for human use

Ma è intesa nel senso che quel prodotto non può essere venduto se non direttamente a laboratori di ricerca. Non si può usare a sé stante perché non è un prodotto pensato per il commercio. Come ha spiegato nella nostra chat l’amico Nicola:

Purtroppo le informazioni scientifiche in mano a persone non competenti (nel senso più nobile del termine) rischiano di fare danni (ma se ne parla da quando è stata resa obbligatoria l’etichetta con la composizione dei prodotti) e ,di nuovo purtroppo, a volte noi scienziati dando più spiegazioni per renderle “masticabili” a tutti rischiamo di creare ancora più dubbi, non per niente esistono professionisti dell’informazione con formazione scientifica che dovrebbero fare da interfaccia (ma le redazione scientifiche dei quotidiani italiani vengono spesso lasciate indietro per rincorrere il titolone a effetto).

Io non sono uno scienziato, ma sono anni che tento di usare lo spirito critico per parlare anche di scienza. Cercando in rete, anche solo in lingua italiana trovo gli ingredienti del vaccino pubblicati ad esempio sulla pagina Torrino Medica, a firma Dr Sandro Magnanelli. La pagina dedicata agli ingredienti del vaccino Pfizer su Torrinomedica è datata 19 giugno 2021, e riporta al punto 06.1:

ECCIPIENTI ((4-idrossibutil)azanediil)bis(esano-6,1-diil)bis(2-esildecanoato) (ALC-0315) 2-[(polietilenglicole)-2000]-N,N-ditetradecilacetammide (ALC-0159) 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC) Colesterolo Potassio cloruro Potassio diidrogeno fosfato Sodio cloruro Fosfato disodico diidrato Saccarosio Acqua per preparazioni iniettabili

Nulla di nascosto, nulla di segreto, la lista degli ingredienti dei vaccini è da sempre disponibile, come è possibile che i grandi scienziati dietro ai gruppi boh vax si siano accorti solo ora della presenza di questo eccipiente evidentemente (almeno secondo loro) pericolosissimo per il genere umano? Non se ne sono resi conto adesso, si è scelto di sfruttare la dicitura di cui sopra, dove si parla di utilizzo solo a scopo di ricerca, per spaventare i propri follower. Riuscendoci alla grande, visto che la stessa notizia la si trova in circolazione nell’ultima settimana in svariati Paesi europei.

Questa è l’analisi da spirito critico, ma si può anche fare la stessa cosa dal punto di vista scientifico come ha fatto FACTA, che riporta:

Come spiegato dall’Agenzia italiana del farmaco, si tratta di «lipidi sintetici che contribuiscono a formare le vescicole che veicolano il vaccino», ovvero di sostanze non solubili in acqua e che, grazie a questa loro caratteristica, sono state utilizzate per racchiudere l’Rna messaggero e facilitarne l’ingresso nelle cellule. ALC-0315 è insomma un lipide del tutto innocuo per la salute umana, piuttosto simile ad altri eccipienti utilizzati in altri vaccini contro la Covid-19 (Moderna ha scelto ad esempio un lipide conosciuto come SM-102, altrettanto innocuo).

Non credo sia necessario aggiungere altro.

