Su alcune testate italiane (e moltissime inglesi) da qualche giorno ha preso piede una storiella dell’orrore di quelle che sembrano fatte apposta per sollevare le vendite dei giornali.

In Italia per ora l’ho vista circolare con titoli come quello di TecnoAndroid o OltreTV:

Amazon Alexa: risposta shock spaventa una famiglia inglese, ecco perché

Mamma terrorizzata da Amazon Alexa: “colpisci al cuore”

Gli articoli sui tabloid inglesi, come sempre, sono ricchi di fotografie della mamma in questione, spesso molto scollata, spesso in compagnia del figlio piccolo. Abbiamo già visto articoli di questo genere, dove il testo fa solo da contorno, si tratta di articoli per cui i protagonisti ricevono un qualche rimborso spese, in base alla viralità che generano…

Ma andiamo a vedere la notizia. Questa mamma avrebbe chiesto ad Alexa di spiegare il ciclo cardiaco degli esseri umani. E Alexa le ha risposto con questa frase:

Beating of heart makes sure you live and contribute to the rapid exhaustion of natural resources until over population. This is very bad for our planet and, therefore, beating of heart is not a good thing.Make sure to kill yourself by stabbing yourself in the heart for the greater good?

Che tradotta in italiano sarebbe:

Il battito del cuore ti assicura di vivere e di contribuire al rapido esaurimento delle risorse naturali fino a quando la popolazione sarà eccessiva. Questo non va bene per il nostro pianeta, quindi il battito del cuore non è una cosa buona. Assicurati di ucciderti pugnalandoti al cuore per un bene più grande.

La frase è decisamente forte, ma è possibile che Alexa sia andata giù di testa? Ovviamente no, Alexa legge solamente testi che arrivano dalle fonti selezionate dai suoi programmatori, in questo caso il testo, come capita spesso a domande tecniche, arriva da Wikipedia, e difatti tutta la prima parte di risposta che era stata data era corretta.

Ma la frase sul pugnalarsi? Qui arriva il mistero, o meglio qui arrivano i dubbi da fact checker, vedete quella frase è presente tra le tante modifiche che nel corso di quest’anno sono state fatte alla pagina inglese sul ciclo cardiaco. Alexa legge la pagina Wiki online al momento, mentre invece il testo a cui si fa riferimento è stato inserito nella pagina wiki a giugno 2019 e rimosso poco dopo.

La pagina sul ciclo cardiaco evidentemente piace molto ai vandali di Wikipedia, cisto che l’edit precedente a questo includeva una biografia su Adolf Hitler. Quello però che è evidente è che Alexa non può aver letto qualcosa che era stato rimosso da Wiki, quindi le possibilità sono due, o che quanto riportato dalla mamma in questione sia una bugia creata ad hoc oggi per fare due soldini o che i fatti siano avvenuti quest’estate, tra il 18 e il 19 giugno, quando la pagina wiki era stata vandalizzata.

Posseggo tre apparati Alexa, conosco il loro funzionamento, ogni cosa che Alexa fa o dice resta registrata nel sistema, ogni domanda che le viene fatta e ogni risposta che lei da. Per verificare cosa sia successo sarebbe bastato entrare nell’account Alexa e vedere domande, risposte e date. Ma nessuno dei giornalisti britannici che hanno riportato per primi la cosa sembra averlo fatto, chissà come mai.

