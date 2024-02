Alexacapital LTD e gli investimenti su Telegram

Stavolta a segnalare sono direttamente io, visto che il 3 febbraio sono stato avvicinato su Telegram da una sedicente amica, Elena Riva, che mi ha scritto:

Ciao, scusa se ti ho contattato in privato senza il tuo permesso. Ho una piattaforma affidabile e redditizia al 100% da condividere con te che ti porterà reddito passivo e guadagni giornalieri se non ti dispiace

Ovviamente a tutti “non dispiace” affidare i propri risparmi a una piattaforma affidabile e redditizia al 100% suggerita da una sconosciuta su Telegram. Le ho pertanto chiesto di raccontarmi di più, ed Elena non si è fatta pregare, a parte rispondermi nel cuore della notte – segno abbastanza evidente che chi gestisce quel profilo si trova dall’altra parte del pianeta. Elena mi ha scritto:

Alexacapital LTD è una società di investimento diversificata specializzata nella gestione immobiliare, nel mercato delle criptovalute, nell’estrazione dell’oro e in altri settori agricoli.

È una società regolamentata dalle Camere di Commercio britanniche 🏦 https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/10759666/filing-history , dove deposita regolarmente i conti societari dal 2017 , quell’anno della sua fondazione.

La nostra azienda offre un servizio di investimento completo con rendimenti che vanno dal 2%, 2,7%, 3,75%, 4,8% e 5,8% al giorno. Ingresso minimo: $50 💰 Prelievo minimo: $10 💶 Sistemi di pagamento: BTC, ETH, BCH, USDT, buona redditività e sistema di bonus, infatti l’azienda offre anche un bonus referral del 10% per tutti coloro che la sponsorizzano.

“Non ci aspettiamo che le cose cambino se continuiamo a farlo”, vieni a trovarci al seguente link: ➡️ https://alexacaplimited.com?ref_id=Investor80_vrs440⬅️

Dopo la registrazione, che è assolutamente gratuita, unisciti al nostro gruppo Telegram ✅ https://t.me/Alexacapital_587 per saperne di più. Sono sicuro che qui troverai le risposte che cerchi. Guarda il nostro video su come rappresentare Alexa Capital Ltd. su YouTube

👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿👇🏿

https://youtu.be/mWTnDU6g_k0 Hai il diritto di ritirare i tuoi soldi dopo 5 giorni. La società non addebita alcuna commissione per il prelievo dei fondi degli investitori. Non siamo solo una società commerciale, Alexacaptd.com è uno strumento che consente a chiunque di realizzare il proprio potenziale basando i propri investimenti sulle nostre tecnologie.

Per ogni evenienza, il supporto è disponibile all’indirizzo admin@Alexacaptd.com o tramite chat dal vivo direttamente dal sito web Alexacaptd.com 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

“Il cambiamento è il risultato finale del tuo vero investimento.”

Se si è degli sprovveduti, è tutto fatto con grandissima cura al fine di risultare convincente. Il sito, il canale Telegram, il canale YouTube. Tutto curato nei minimi dettagli, esistono anche i tanti documenti di registrazione della società, che da poco ha cambiato nome. Ovviamente partiamo dal concetto che accettare di fare investimento di qualsivoglia genere dopo che una sconosciuta ti ha contattato su Telegram alle 3:30 della mattina è di per sé qualcosa di avventato.

Ma anche senza volersi soffermare sulla scarsa oculatezza del possibile investitore, noi di BUTAC abbiamo un sesto senso per certi dettagli. E subito a me l’immagine di quello che dovrebbe essere il Fondatore di Alexacapital è saltato all’occhio come classico headshot da immagini di repertorio:

E difatti basta una veloce ricerca per trovarlo pubblicato su ShutterStock. Bello bello al centro di questo quadretto, che viene definito:

Collage of portraits of an ethnically diverse and mixed age group of focused businessmen and businesswomen People Images Creative Market

Oltretutto, cercando il nostro Abraham, troviamo un’altra azienda che usa la sua faccia come fondatore, ma qui invece che Shelton si fa chiamare Harry Abraham. Peccato che gli astuti truffatori della Infinity Global Solutions si siano dimenticati di completare la scheda dell’esimio personaggio, che come descrizione riporta il più classico dei testi generici, il Lorem Ipsum…

Credo che abbiamo detto a sufficienza. Chi casca in queste truffe purtroppo meriterebbe un web dove soggetti come questi venissero subito identificati e puniti, e invece siamo di fronte a forze di polizia assolutamente impossibilitate ad agire con la velocità necessaria. Inoltre c’è scarso interesse da parte degli organi di informazione nel trattare queste tematiche con costanza, che sarebbe invece l’unico modo per tenere il pubblico generalista sempre attento a queste tipologie di truffe. Quando ho avuto la possibilità di essere in TV per qualche mese e proposi alla conduttrice di trattare in ogni puntata una di queste tipologie di truffe, meno evidenti ma di grande guadagno, mi fu risposto che non avendo condivisioni sufficienti non erano materiale per loro. Perché chi fa informazione, anche se si ammanta del mantello del prode difensore dei deboli, è in realtà interessato a una sola cosa: l’audience.

