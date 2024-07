In seguito a una verifica…

Continuiamo a segnalare i call center che se ne infischiano della correttezza commerciale. Oggi vi raccontiamo della chiamata che comincia con una voce registrata e termina – solo se premiamo 1 – con “gentili” operatori dal vivo.

La telefonata comincia con un annuncio, assolutamente anonimo, che ci avverte che:

In seguito a una nostra verifica abbiamo rilevato che la sua offerta telefonica è scaduta e subirà un aumento dalla mezzanotte di oggi di 25 euro mensili…

Se non vogliamo subire questo aumento dobbiamo premere 1 per essere messi in contatto entro pochi secondi con un operatore/trice. Io premo 1 ogni volta, e ogni volta chiedo da chi hanno avuto il mio numero, si passa da chi sbatte giù il telefono a chi si incazza perché gli sto facendo perdere tempo prezioso.

Nessuno che mi risponda nel merito.

Si tratta ovviamente dell’ennesima truffa, simile ad altre che abbiamo trattato in passato: call center con molto pelo sullo stomaco che inventano un fantomatico aumento per spaventare l’utente e convincerlo a cambiare operatore o contratto.

Quanti cascano in queste trappole? Non è dato saperlo, quello che però è certo è che ancora succede, perché, se non fossero redditizie, state tranquilli che avrebbero smesso di tenderle da tempo.

Purtroppo il nostro Registro delle Opposizioni, pur essendo iniziativa valida sulla carta, è assolutamente inutile alla prova dei fatti. Andrebbe attuato un rinforzo sia delle regole che delle sanzioni (ad esempio i call center che usano questa tattica truffaldina andrebbero multati e i responsabili dovrebbero anche subire pene che ne limitino la libertà di operare), andrebbero fatte campagne informative per i cittadini aiutandoli a riconoscere le chiamate truffaldine da quelle lecite, e informandoli meglio sull’esistenza del registro stesso. Infine andrebbero implementate tecnologie più avanzate per impedire lo spoofing e monitorare le chiamate illegali.

Purtroppo nessuno dei governi degli ultimi anni sembra realmente interessato al problema, e il motivo non è chiaro. Ovviamente nella pratica è impossibile eliminare del tutto questo genere di truffe telefoniche, ma in altri Paesi si è riusciti a porre un limite in maniera più efficace di quanto non succeda da noi. C’è da domandarsi cosa blocchi il nostro governo nei tentativi di risolvere un problema che negli anni è andato aumentando.

