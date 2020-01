Quanto segue non è l’articolo di un esperto, ma negli ultimi giorni in così tanti ci avete chiesto qualche delucidazione sulle tante storie che circolano sugli incendi in Australia, che ritengo sia necessario cercare di approfondire alcune tematiche che vedo circolare con più viralità.

Partiamo dalla notizia che mi avete segnalato in tanti, su Leggo titolano:

La notizia letta così risulta incredibile, ma non è falsa, è raccontata malamente, come capita spesso, senza però che sia falsa. Basta leggere la stessa notizia sulla CNN per verificarla.

La vedete la differenza tra i due titoli? In uno si parla del fatto che berrebbero troppa acqua, nell’altro che rischiano di venire abbattuti mentre sono alla ricerca di acqua da bere. Non si tratta di lana caprina, le due situazioni sono differenti. In un caso s’incolpano i cammelli di bere troppo quindi di dover esser eliminati per preservare il prezioso liquido, nell’altro si spiegano le cose per come stanno. I cammelli, nella disperata ricerca di acqua e salvezza possono fare ingenti danni nei territori abitati dagli aborigeni. Questa è la differenza tra un Leggo qualsiasi e la CNN.

I cammelli selvatici, a causa delle fiamme, stanno mettendo in pericolo le vite degli aborigeni che risiedono nelle aree, e l’unica maniera che si è trovata per ovviare al problema è quella di abbatterli. Capiamoci, si tratta di migliaia di animali, di grandi dimensioni, che possono causare grossi problemi agli esseri umani.

Come raccontava la BBC nel 2013 in Australia si trovano circa 750mila cammelli, introdotti nel territorio nel Diciannovesimo secolo senza che si sia mai fatto un serio controllo sulla loro espansione.

La proprietaria di una fattoria spiegava alla BBC già nel 2013:

They do a lot of damage to infrastructure for us, so there’s a lot of damage to fences. They break tanks, they break pumps, they break pipes, they break fences – fences have been our biggest concern…

They will just take everything in the landscape and if they destroy the trees and eat the grasses there’s no kangaroos, no emus, no small birds if there’s no trees, no reptiles…