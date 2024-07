The People’s Voice e le morti in Portogallo

Un lettore ci segnala un post che rimanda a un articolo apparso sul web su un sito dal nome The People’s Voice.

L’articolo condiviso titola:

Once Praised for World’s Highest Vaccination Rate, Portugal Now Records Highest Excess Deaths

E subito dopo spiega che quanto riportato è stato:

Fact checked by The People’s Voice Community

In pratica si sono fatti il fact-checking da soli. Comodo.

Il nome dell’autore dell’articolo, Baxter Dmitry, mi ricordava qualcosa, ma con BUTAC scrivo troppe cose per ricordarmi sempre e subito tutto. È bastata però una veloce ricerca per far riemergere che Baxter Dmitry è il nome dietro cui si celano la maggioranza degli articoli pubblicati da YourNewsWire, e The People’s voice non è altro che lo stesso sito che ha cambiato nome. Qui su BUTAC abbiamo parlato spesso di loro riportandovi la definizione presente su Wikipedia, che vi riproponiamo in versione aggiornata:

The People’s Voice (formerly known as NewsPunch and Your News Wire) is an American fake news website[1] based in Los Angeles.

“American fake news website”, davvero serve che andiamo oltre? La cosa che deprime di più è che l’autore del post che ci è stato segnalato è un mio concittadino con cui ho svariati contatti in comune, contatti che ben si guardano dal fargli presente che la sua bacheca Facebook è un fiume in piena di bufale e disinformazione.

Giusto un appunto per concludere: The People’s voice è un sito di fake news, e il titolo da loro usato ricade infatti nella categoria della disinformazione. Ma è vero che in Portogallo nell’ultima settimana del 2023 e la prima del 2024 si sia registrato un picco nell’eccesso della mortalità. Secondo i medici portoghesi:

The national association of public health doctors considers that the overcrowding of emergency departments may have jeopardised effective care for people, and contributed to high levels of mortality.

Ovvero:

L’associazione nazionale dei medici della sanità pubblica considera che il sovraffollamento (dovuto alla stagione influenzale) dei dipartimenti di pronto soccorso possa aver messo a repentaglio l’efficacia delle cure e contribuito agli alti valori di mortalità.

Come dicevamo un volta, non crediamo sia necessario aggiungere altro.

