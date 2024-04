La cura per l’autismo e gli amminoacidi

Terapie per condizioni per cui non esistono terapie, comodamente recapitate a casa vostra a prezzi super convenienti. Cosa potrà mai andare storto?

Senza indugiare cominciamo quest’articolo sottolineando, perché deve essere chiaro, che non esistono studi scientifici che supportino l’uso degli aminoacidi come cura per l’autismo.

Purtroppo però esistono pagine social, e relativi siti web, che sostengono diversamente, come ci è stato segnalato da un nostro lettore.

SI tratta di un’azienda, con sede a Praga, che da qualche tempo sta facendo consulenze online e dal vivo in Italia, Germania e Polonia. Sul loro sito riportano:

Utilizzando gli amminoacidi aiutiamo efficacemente alla cura di epilessia, Sindrome di Down, autismo, ADHD, paralisi cerebrale e altre malattie neurologiche. Con l’uso dei nostri preparati con amminoacidi osserviamo un aumento significativo dell’intelletto e linguaggio, il miglioramento della capacità motoria e del tono muscolare, il miglioramento di coordinamento e l’attività fisica. Di recente la maggior parte dei nostri pazienti preferisce le consulenze on-line tramite SKYPE o su WhatsApp.

La prima cosa che vorremmo sottolineare è che la consulenza medica online va contro ogni deontologia professionale, ma questo dovrebbe essere ovvio a chiunque abbia studiato medicina.

La seconda cosa da mettere in evidenza è che l’unico medico della squadra non è abilitato a esercitare in Italia. Cercando online l’unica referenza trovata della dottoressa Olga Blinnikova è un testo, firmato insieme a tal Prof. Dottor Alexander N. Dotsenko (anche nominato come Prof. Dr. Alexander Chochlow) dal titolo “Terapia metabolica per le malattie cerebrali infantili“. Un singolo testo scientifico che risale al 2005, e che non ha passato alcuna peer review. Quindi non siamo di fronte a un “nuovo metodo” ma a qualcosa, che, senza alcun fondamento scientifico, viene portato avanti da quasi vent’anni, venduta come “nuova cura” per l’autismo.

Curiosamente il team dell’azienda è composto da soli cinque soggetti, di cui un amministratore delegato, questa dottoressa Olga Blinnikova e tre consulenti linguistiche (per le lingue italiana, tedesca e polacca). L’amministratore delegato, Michail Chavov, nella stessa sede si occupa sia di cure per l’autismo che di dirigere un’azienda dal nome Aeroservise SRO. L’azienda Aminocure SRO, che propone gli aminoacidi come cura per autismo e altre malattie, è registrata alla camera di commercio di Praga come azienda che appunto si occupa di vendita al dettaglio e all’ingrosso, con un capitale versato di meno di quattromila euro al cambio attuale.

Sul sito Aminocure, come studi scientifici a sostegno delle tesi su cui si basano questi trattamenti, vengono presentati altri due testi, oltre a quello citato poco sopra. Nessuno di essi pare aver mai passato una revisione dei pari. Si tratta di materiale usato esclusivamente al fine di portare avanti il meccanismo di vendita stesso: se prenotate una consulenza online con noi vi forniremo un incontro gratuito e un’offerta di acquisto di un prodotto, venduto da noi, che potrà curare i vostri cari da malattie per cui la scienza ufficiale dice che non esistono cure.

Sul sito sono molto attenti a non pubblicizzare chiaramente i loro prodotti, ma basta andare nelle FAQ per rendersi conto che lo scopo del sito non è fare consulenze ma vendere un preparato a base di aminoacidi e nulla di più. Ma basta una ricerca più approfondita per trovare i loro prodotti, che, come potevate immaginare non sono altro che integratori alimentari: Calminin, Renovatil e Equinol.

Proposti in due “serie di preparazioni”:

Non abbiamo idea di quanto siano le spese di spedizione, ma spendere quei soldi per un’integratore alimentare di non comprovata efficacia ci pare assurdo. Non cascateci, rivolgetevi sempre a medici del SSN, regolarmente iscritti all’Ordine nazionale, e magari con specializzazioni nel settore di vostro interesse.

