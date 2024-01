Gli autobus elettrici in Norvegia

La disinformazione nei confronti dell’elettrico viene costantemente diffusa anche tramite testate nazionali, ad esempio nei giorni scorsi, il 5 gennaio 2024, su Il Messaggero è apparso un articolo dal titolo:

Norvegia, ​bus elettrici paralizzati dall’ondata di gelo: flotta appena rinnovata (obiettivo emissioni zero)

Articolo che, quando l’ho visto tra le segnalazioni, mi ha ricordato che a dicembre avevo cominciato a scrivere un fact-checking della stessa identica notizia, ma poi causa scarso tempo l’avevo lasciato a metà. Quanto segue parte dall’articolo di dicembre, a cui ho aggiunto qualche piccolo dettaglio. All’epoca la segnalazione partiva da un articolo, in inglese, pubblicato su un sito tedesco, ASB Zeitung.

Articolo dal titolo:

Brand new electric buses paralyzed in Oslo

L’articolo, corredato da immagini fatte con l’IA e pubblicato l’8 dicembre 2023, riporta:

Too cold for the batteries – Brand new electric buses paralyzed in Oslo

The transport operator confirms that the electric buses are simply not reliable enough in winter: “The range of the electric buses decreases drastically in the cold. The batteries run out more quickly.” In total, around 140 departures were affected.

Che tradotto:

Troppo freddo per le batterie – Autobus elettrici nuovi di zecca paralizzati a Oslo L’operatore dei trasporti conferma che gli autobus elettrici semplicemente non sono sufficientemente affidabili in inverno: “Con il freddo l’autonomia degli autobus elettrici diminuisce drasticamente. Le batterie si scaricano più rapidamente”. In totale sono state interessate circa 140 partenze.

Lo stesso tipo di articolo lo si ritrovava su un sito che si chiama Vikendi.net, che in data 7 dicembre 2023 aveva pubblicato un pezzo dal titolo:

Got cold: Cold has paralyzed the new electric bus fleet in Oslo

In Italia la stessa notizia la trovavamo riportata da:

La Gazzetta dello Sport: Autobus elettrici messi in crisi dal freddo in Norvegia

Il Sussidiario: Autobus elettrici paralizzati a Oslo/ Problema batterie: “Autonomia ridotta con il gelo estremo”

Scenari Economici: Oslo: tutti i bus elettrici in panne. Stranamente al Nord fa freddo

E svariati altri siti minori. Fonti autorevoli della notizia che arrivino dalla Norvegia? Scarse. O meglio, ci sono articoli che riportano la notizia, alcuni parlando di problemi di ricarica, altri di autonomia ridotta. Ma nessuno dei siti più affidabili o autorevoli descriveva una situazione d’emergenza che giustificasse titoli come quelli che circolavano. Le cose non sono cambiate, le fonti norvegesi – e non solo – spiegano i fatti nella maniera corretta, mentre in giro per il mondo troviamo articoli come quello de Il Messaggero.

Per fortuna qualcuno che ha cercato di verificare i fatti c’è, come il sito norvegese che il 13 dicembre aveva chiesto all’azienda che gestisce il trasporto pubblico di Oslo lumi sulla questione.

– È vero che l’autonomia dei vostri autobus elettrici è troppo scarsa per poter funzionare normalmente in inverno? – NO. Quando fa freddo l’autonomia degli autobus si riduce, ma questo è qualcosa che gli operatori degli autobus stanno ora compensando, adeguando gli orari delle corse delle carrozze e la tariffazione e gli orari di ricarica. I primi forti freddi danno agli operatori una nuova esperienza su quanto questi piani debbano essere adattati, risponde la responsabile della comunicazione Cathrine Myhren-Haugen di Ruter.

La stessa Myhren-Haugen spiegava anche che:

Si sono verificati nuovi errori con i caricatori ad Alnabru quando le temperature si sono stabilizzate a un livello basso ed è stato necessario aggiornare i caricatori. Ora devono resistere ad almeno -30 gradi Celsius.

Quindi tanto rumore per nulla: i problemi, che erano comunque previsti quando si è scelto di fare l’acquisto di questi autobus elettrici, sono più legati alla necessità di abituarsi al cambio di temperature e alla gestione delle ricariche che a un reale difetto degli autobus elettrici. Sempre come spiegato nel botta e risposta con la responsabile della comunicazione:

– I problemi legati all’autonomia ridotta in inverno sono ancora un problema quando l’attrezzatura di ricarica è in ordine? – NO. Gli operatori hanno previsto un margine in tal senso nella pianificazione della flotta, afferma Myhren-Haugen a Ruter.

Su EuroNews, che ha contattato l’azienda dei trasporti a fine dicembre, la stessa ha spiegato che queste notizie che circolano sono:

un’estrema esagerazione… Abbiamo cancellato, in media, tra le 50 e le 100 partenze, su più di 4.000 partenze giornaliere, per alcuni giorni.

La disinformazione sull’elettrico gioca su notizie come queste per spingere i lettori a non acquistare vetture di nuova concezione. State attenti alle testate che spargono questo genere di allarmismo, è evidente che non sono interessate a fare informazione ma solo a diffondere e mantenere in circolo una specifica narrazione.

