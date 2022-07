La truffa del Pantheon…

L’articolo che state per leggere andrebbe scritto prima di tutto in lingua inglese, ma anche in altre, e soprattutto andrebbe scritto in una lingua comprensibile a chi amministra la città eterna. No, oggi non abbiamo una bufala da sbufalare, purtroppo oggi parliamo di una truffa ai danni dei turisti in visita a Roma, e ne parliamo perché secondo noi c’è decisamente qualcosa che non va nel nostro Paese.

Il 15 luglio 2022 su Fanpage appare un articolo dal titolo:

Come funziona la truffa dei bagarini al Pantheon: l’ingresso è gratis, ma vendono le prenotazioni

Comincio a leggerlo, incuriosito, ma fin da subito mi rendo conto che racconta una notizia vecchia, che conoscevo bene. Come spiega Fanpage:

Fanpage.it ha documentato con una telecamera nascosta cosa succede davanti al Pantheon ogni weekend: i bagarini adescano i turisti senza biglietto per proporre tour a pagamento con una finta guida, vendendo così le prenotazioni fatte online. Ma l’ingresso è gratuito.

Anche io ho il ricordo preciso di un video girato tempo fa con le telecamere nascoste, ovviamente non è lo stesso fatto ora da Fanpage, ma non ricordando chi l’avesse fatto a suo tempo mi metto a cercare. La prima cosa che trovo, ancora su Fanpage, è la dichiarazione rilasciata qualche giorno fa da un personaggio politico, Erica Battaglia, consigliera capitolina del PD e presidente della Commissione Cultura:

Ringrazio i redattori di Fanpage che, con la loro inchiesta, hanno fatto emergere un fenomeno di malaffare che non fa bene all’immagine di Roma. Si tratta di una vendita illegale, fatta peraltro non solo alle spalle di un turismo che è vitale per l’economia della città, ma anche di tante ottime guide turistiche che operano con professionalità e nel rispetto delle regole. Intensificare i controlli sarà doveroso, ma credo sia utile anche una più capillare campagna di informazione per chi viene a visitare il nostro Paese

Il grassetto è mio: come vi dicevo questa truffa è stata denunciata pubblicamente da tempo, Fanpage l’ha solo ritirata fuori come succede più o meno ogni estate, evidentemente i nostri politici vanno poco in visita al Pantheon e non si rendono conto che quanto raccontato non è qualcosa di nuovo. Mi rimetto a cercare.

Subito trovo un articolo del 2021, poche righe, pubblicate da Il Messaggero il 15 agosto 2021, e la truffa è la stessa identica.

Trovo altri link che fanno riferimento alla truffa dei biglietti del Pantheon, ma non il video che sono sicuro d’aver visto anni fa. Quello che però trovo sono le recensioni su TripAdvisor e altri portali che mostrano chiaramente come truffe come quella raccontata da Fanpage e Il Messaggero siano in atto da tempo, questa ad esempio è una recensione del 10 aprile 2019:

My husband as nd and I recently bought 2 tickets at $16.00 each to visit the Pantheon in Rome.When we arrived we were surprised to find that the entry to the Pantheon is actually free of charge.In order to get a refund we had to apply at least 24 hours before the visitation date….obviously this was not possible as we only discovered that the entry was free on the day recorded on our tickets.DONT BUY PANTHEON TICKETS THROUGH TRIP ADVISOR….ITS A SCAM. However the Panthen is absolutely amazing …a must see.



O questa del 17 settembre 2018:

You don not have to pay to get in to the Pantheon. It is free. I did not think it was worth the money for the tour

Potrei proseguire, ma non vale la pena. Ho scritto quest’articolo solo per mettere nero su bianco che che questa truffa viene portata avanti da anni, e che in rete troviamo svariati altri video (spesso in inglese) di altri raggiri che vengono quotidianamente messi in pratica a Roma. In certi casi sono documentati anche coi volti dei truffatori in chiaro. Truffatori che, se tornate in zona, siete in grado di riconoscere da soli. Il fatto che a distanza di anni la truffa non sia stata fermata significa che purtroppo non c’è la volontà di farlo. Immagino che magari, dopo il servizio di Fanpage, anche grazie al consigliere comunale per qualche settimana metteranno una pattuglia a presidiare l’area, ma se la pattuglia agisce come questa a Firenze le aspettative non sono altissime:

Non credo di poter aggiungere altro.

