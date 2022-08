Bassetti, gli integratori e le pagine ambigue…

Se seguite i miei profili social sapete che non nutro grande stima per il dottor Matteo Bassetti, ma quella che ci avete segnalato è una pubblicità che usa la sua immagine in maniera fraudolenta. Avrei volentieri evitato di trattarla vista la scarsa risonanza della vicenda, ma quando ho guardato la fonte da cui proveniva il tutto ho ritenuto potesse comunque essere interessante occuparsene.

Partiamo dall’inizio. Questa è l’immagine che ci è stata segnalata:

La faccia di Bassetti, il disegno di un cuore, il logo di RaiNews e questa frase:

Se hai più di 45 anni e non hai mai preso prodotti per pulire i vasi sanguigni è probabile che tu possa avere problemi in qualsiasi momento.

L’immagine viene diffusa con questo post:

Chi condivide è una pagina che si chiama Wilde AA. All’inizio pensavo fosse il classico profilo rubato e sfruttato per diffondere fuffa, ma una volta che ci ho cliccato sopra per verificare, le cose mi sono apparse in maniera diversa. Ovviamente partiamo con lo specificare (non che ce ne fosse bisogno) che Bassetti è testimonial involontario e nessuno l’ha pagato per questa pubblicità. Cliccando dal mio browser, al momento, il link non risulta più funzionante, ma cercando il claim ho trovato le varie pagine che parlano di questo “magico prodotto” per pulire i vasi sanguigni. Sia mai che Bassetti avesse voglia di far loro causa, a usare quel claim sono due integratori (o meglio un integratore che al momento viene venduto con due nomi diversi), BalanceOil+ o Cardione, si tratta dell’identico prodotto con due packaging e nomi diversi, ma con lo stesso testo per pubblicizzarlo, e basta risalire a chi lo vende per decidere appunto se fare causa o meno.

Ma a noi dell’ennesimo integratore online interessa poco. No, stavolta c’interessa Wilde AA, perché è una pagina curiosa.

Nelle info di pagina riportano questa frase in russo:

Нужные государству солдаты лучше воспитываются в грубости невежества, чем в утонченностях науки.

Che tradotta dice più o meno così:

I soldati necessari allo stato sono più educati alla rudezza dell’ignoranza che alle raffinatezze della scienza.

Poi, sempre nelle loro informazioni della pagina, sostengono di essere un’agenzia pubblicitaria, con sede a Uzhhorod in Ucraina, ma anche qui troviamo ancora del testo in russo, non in ucraino. E non ha particolare senso che un’agenzia pubblicitaria della zona si presenti in russo, visto che la città, il capoluogo di regione (la Transcarpazia) più a ovest dell’Ucraina, non è sotto influenza russa e non lo è mai stata.

I post della pagina, poi, sono una manciata, repost da un gruppo che sembrerebbe realmente ucraino ma che non sembra avere molto a che fare con un’agenzia pubblicitaria, tutti post condivisi in blocco all’apertura della pagina il 27 luglio e poi nient’altro, se non i post di cui abbiamo parlato qua sopra, ora rimossi (ma prontamente condivisi e sponsorizzati da altre pagine). Quelle info di pagina in russo sommate all’attività della pagina, però, mettono tanti dubbi su quale siano gli scopi della stessa.

Come vi avevo detto ero solo curioso di esporre i miei dubbi sulla pagina in questione, nulla più.

