Belpietro e i numeri malraccontati

Voi che leggete la Verità convinti sia un quotidiano d’informazione andreste aiutati. Partiamo dall’inizio: ci avete segnalato un video ormai vecchiotto dove il direttore de la Verità cita un membro del CTS, il Comitato tecnico-scientifico che fa da consulente al Ministero della Salute, che su Repubblica ha rilasciato la dichiarazione secondo cui i vaccinati ricoverati sarebbero in numero più alto dei non vaccinati.



Riportava così Maurizio Belpietro, direttore appunto de La Verità:

Io non sono un no vax, mi sono vaccinato e credo nei vaccini. Ma è giusto anche non raccontare delle balle. Lei troverà su Repubblica appunto una frase, e cioé che il paradosso degli immunizzati che sono più ricoverati rispetto ai non immunizzati. Sa chi lo dice? Abrignani, un esponente del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, un professore che forse ha più titolo per parlare di queste cose. E cosa dice? Spiega sostanzialmente che negli ultimi 30 giorni sono stati ricoverati tra degli over 80 e non vaccinati sono 125, quelli vaccinati ricoverati sono 128.

In due righe ripetiamo quanto chi legge abitualmente BUTAC già sa.

Il paragone fatto da Maurizio Belpietro estrapolando quanto sostento da Sergio Abrignani su Repubblica è una porcata. Chiunque con un minimo di base di statistica sa che non è così che si fa un paragone. Abbiamo una popolazione over 80 con un’altissima percentuale di vaccinati. Il fatto che il numero dei ricoverati sia simile tra vaccinati e non vaccinati significa esattamente il contrario di quello che Belpietro vuol dare a intendere.

Per cercare di fare un ragionamento terra terra, la percentuale di vaccinati over 80 è superiore all’80% della popolazione di tutto il Paese, e ci sono aree dove si arriva al 98% dei vaccinati.

Quindi se calcoliamo che in Italia ci sono circa 4 milioni di over 80 possiamo dire (stando come sempre larghi) che abbiamo due gruppi: uno da 3.200.000 soggetti, tutti con almeno una dose di vaccino, e uno da 800.000, senza alcuna dose di vaccino. Se nei due gruppi riscontro lo stesso numero di ricoverati il paragone cosa mi dimostra? Basta aver studiato matematica a scuola eh, senza bisogno di grandi calcoli. La percentuale di ricoveri tra i vaccinati è dello 0,004%, la percentuale di ricoveri tra i non vaccinati è lo 0,018%.

Più di quattro volte tanto. QUATTRO VOLTE TANTO.

Perché il cittadino italiano è disinformato?

La risposta è semplice: perché esistono soggetti come Belpietro e altri giornalisti televisivi – e i tanti disinformatori seriali ospiti fissi nei salottini di alcuni canali TV – che gli danno spazio.

Trasmissioni televisive dove l’iscritto all’Ordine dei Giornalisti che conduce ben si guarda dal fare puntualizzazioni, ben si guarda dal chiedere alla propria redazione approfondimenti o quella cosa base che sarebbe ragionare e usare lo spirito critico. Nessuno si prende la benché minima responsabilità. Tanto chi ha mai visto una sanzione per aver spacciato notizie non corrette o manipolate? In Italia al massimo l’ordine sanziona chi è troppo razzista, ma ovviamente solo se qualcuno si occupa di fare un esposto all’OdG, altrimenti, come sempre più spesso accade, tutti restano impuniti. Belpietro io credo che sappia benissimo che tipo di disinformazione sta facendo, lo sa perfettamente ma se ne infischia.

Morning News va in onda sull’ammiraglia delle reti Mediaset e ha un ascolto che tocca il 15% dello share nei programmi della mattina. Quel 15% si traduce in un pubblico di quasi 700 mila persone. 700 mila persone che sentono l’ospite in studio fare una precisa affermazione, estrapolata da una testata nazionale. Il tutto di fronte a una politica, Beatrice Lorenzin, che non ha le competenze e il sufficiente spirito critico per rispondere a tono.

Questo è il sistema perfetto per diffondere disinformazione. E difatti ecco che l’estratto da Morning News di fine luglio 2021 gira ancora oggi, 31 agosto 2021. La dichiarazione di Belpietro è stata ripresa in forma assolutamente acritica da siti come “Il Sussidiario” e The Italian tribune,

Non credo sia necessario aggiungere altro.

