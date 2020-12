Le schede per Biden stampate in Cina

Ci avete segnalato l’ennesimo post che riguarda le elezioni americane. Ho scelto di trattarlo perché mi incuriosice il soggetto che ci ha fatto un video sopra. Video che, come ormai tutti quelli a rischio cancellazione sui social network più mainstream, è stato caricato su BitChute, il bidone dell’indifferenziata dei complottari di mezzo mondo.

L’autore del video è Leo Zagami che ci mostra quella che, a suo dire, è una telefonata tra un cinese negli Stati Uniti e uno in Cina, i due stanno contrattando l’acquisto di schede elettorali pro Biden. Tutto questo ce lo spiega Leo Zagami, nel video è vero che ci sono due cinesi che parlano di schede da stampare e inviare, ma non viene detto nulla di particolarmente compromettente.

Sono le parole di Zagami sopra a sostenere tutto il resto. Il video circola negli ambienti vicini ai Qanoglioni almeno dal 25 novembre, quando, senza la premessa fatta dall’italiano, veniva caricato su YouTube:

È stato ripreso poi da più soggetti su BitChute e condiviso in rete e su vari sistemi di messaggistica. Il video è solo una chiacchierata assolutamente innocente tra due soggetti, estrapolata da chissà dove, senza che nessuno dei due parli di Biden o delle elezioni americane. Sì, è vero che nel video viene mostrata una scheda elettorale americana, ma audio e video non sono collegati. Usare questa roba sostenendo sia prova di un complotto è ridicolo. Che lo faccia un bambino di scuola media può starci, che lo facciano uomini adulti mi lascia decisamente senza parole.

Vi dicevo all’inizio che ho scelto di trattare il video perché ero curioso di scoprire di più sul suo autore italiano. Si tratta di un “pentito della massoneria” come lui stesso si definisce, pentito al punto tale da fare importanti rivelazioni sulla stessa. Leo Zagami ha ben due pagine simil-Wikipedia a lui dedicate, che danno a intendere ce ne fosse anche una ufficiale che però non ho trovato. Viene descritto come un Julian Assange della massoneria. Uno che scopre e denuncia pubblicamente importanti complotti legati a quel mondo segreto. Purtroppo, se lo fa con lo stesso stile di questo video, non siamo messi benissimo. Zero prove, solo tante belle parole, completamente inutili al fine di dimostrare qualcosa.

Ma a Zagami piacciono i complotti, è un sostenitore del progetto Camelot, ed era tra quelli che sostenevano che il 2012 sarebbe stato un anno che portava sorprese (un mischione tra filmoni apocalittici, profezie maya et similari). Zagami tra le altre cose pubblica libri che firma col nome Leo Lyon Zagami, due li ha scritti a quattro mani con una nostra vecchia conoscenza, Enrica Perrucchietti, soggetto che sostiene di combattere le fake news e che vende libri dove sfrutta quel termine, ma che abbiamo dimostrato precedentemente avere un’agenda decisamente diversa. Curioso, non trovate?

Quasi tutti gli avvelenatori di pozzi italiani sono parte dello stesso gruppo, sono stati allevati dalle stesse menti, gente che non nomino in un elenco, ma se leggete BUTAC da tempo i loro nomi ormai li conoscete a memoria per le tante volte che li avete incontrati sul vostro cammino. Purtroppo è gentaglia che ha imparato a usare il nostro sistema giudiziario e querela ogni volta che può, parlando spesso di censura nei loro confronti ma allo stesso tempo cercando in qualche modo di zittire chi solleva obiezioni sul loro operato. Altro che Nuovo Ordine Mondiale: sono questi il nuovo ordine, un nuovo ordine che può contare su un esercito d’ignoranti, che possono manipolare a proprio uso e consumo senza grande sforzo.

Non credo di dover aggiungere altro.

